19 октября 2019, 18:30

Работа метро восстановлена после митинга в Баку

Три станции метро, закрытые в связи с несанкционированным митингом оппозиции в центре столицы Азербайджана, возобновили свою работу.

Как сообщал "Кавказский узел", власти разрешили Национальному совету демократических сил провести сегодня митинг в пригороде Баку. Однако активисты решили собраться возле станции метро на одной из бакинских площадей. Полиция предупредила, что разгонит протестующих. 17 октября оппозиционеры сообщили о задержаниях организаторов митинга, а сегодня были арестованы шесть активистов, против одного из них возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Сегодня силовики провели массовые задержания. По оценке оппозиции, были задержаны около ста человек.

В связи с акцией оппозиции полиция перекрыла площадь перед станцией метро "28 мая", силовиков свозили в автобусах, снятых с городских маршрутов, и на транспорте МВД. По прилегающим к площади улицам ездили полицейские машины с включенными сиренами. Руководство бакинского метрополитена на время митинга закрыло три станции, передал корреспондент "Кавказского узла".

В связи с несогласованной акцией оппозиционеров ЗАО "Бакинский метрополитен" принял решение временно закрыть три станции метро и заявил, что "в случае незаконных деяний, способствующих нарушению работы транспорта, ответственность ляжет на организаторов митинга", пишет Haqqin.az.

Станции "28 мая", "Джафар Джаббарлы" и "Хатаи" были закрыты в 13.00 по местному времени (12.00 мск). "Работа станций восстановлена", - процитировало представителя Бакметрополитена в 16.33 мск РИА "Новости". 

Примечание:

"Полиция заранее оцепила место проведения несогласованного митинга в Баку", "Оппозиция сообщила о задержаниях активистов перед митингом в Баку", "Оппозиция пригрозила властям несогласованным митингом в центре Баку".

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