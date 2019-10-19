Цепь силовиков в районе площади 28 мая 19 октября 2019 года. Фото Фаика Меджида для "Кавказского узла"

19 октября 2019, 13:33

В районе готовящегося в Баку митинга закрыли метро

Руководство бакинского метрополитена закрыло три станции, объяснив это планами оппозиции провести митинг в центре города. Силовики перекрыли подъезды к площади 28 мая, где намечена протестная акция, там отключен и мобильный интернет.

Как сообщал "Кавказский узел", силовики с утра перекрыли площадь, на которой оппозиционеры планировали сегодня 15.00 (14.00 мск) начать акцию протеста. В преддверии протестной акции проходят задержания активистов.

Власти Баку разрешили оппозиционному Национальному совету демократических сил (НСДС) провести митинг 19 октября, однако отвели на акцию лишь два часа, а в качестве места ее проведения указали поселок Локбатан, который находится за чертой города. Активисты отказались проводить митинг в поселке и заявили, что соберутся на одной из бакинских площадей без согласования с властями. Полиция предупредила, что разгонит протестующих и возложила всю ответственность на партию Народного фронта Азербайджана (ПНФА). Уже 17 октября оппозиционеры сообщили о массовых задержаниях в преддверии митинга. Сегодня ПНФА сообщила об аресте шести активистов, на одного из которых завели уголовное дело о наркотиках.

По мере приближения времени несанкционированной акции протеста полиция усиливает ограничительные меры вокруг площади у станции метро "28 мая". Движение как частного, так и общественного транспорта в направлении площади перекрыто за один-два квартала со всех сторон. Проезжая часть и тротуары перекрыты цепями силовиков в шлемах и бронежилетах, а также полицейскими в полевой форме. По периметру площади стоят не менее десяти автобусов с силовиками.

Автобус с силовиками силовиков в районе площади 28 мая 19 октября 2019 года. Фото Фаика Меджида для "Кавказского узла"В районе площади отключен мобильный интернет, хотя сотовая связь работает. Балкон торгового центра "28 молл", откуда открывается вид на площадь, закрыт для посетителей.

С 13.00 (12.00 мск) закрыт вход на станцию метро "28 мая" и соседнюю "Джафар Джаббарлы". Поезда подземки проезжают "28 мая", не останавливаясь, ветка "Джафар Джаббарлы" - "Хатаи" закрыта, передал корреспондент "Кавказского узла" в 12.56 мск.

Руководство метрополитена объявило, что закрыло станции 28 Мая", "Джафар Джаббарлы" и "Хатаи" в связи с запланированным на сегодня митингом "с целью не допустить паралича стратегически значимой инфраструктуры транспорта, а также для защиты прав граждан, пользующихся метро", сообщил "Интерфакс-Азербайджан".

"Кавказский узел" публикует материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" "Кавказским узлом" опубликована статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Пятеро активистов продолжили голодовку в поддержку политзаключенных в Баку", "Правозащитники насчитали 87 политзаключенных в Азербайджане", "Азербайджанский оппозиционер рассказал об угрозах при задержании".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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