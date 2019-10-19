В районе готовящегося в Баку митинга закрыли метро

19 октября 2019, 13:33

Руководство бакинского метрополитена закрыло три станции, объяснив это планами оппозиции провести митинг в центре города. Силовики перекрыли подъезды к площади 28 мая, где намечена протестная акция, там отключен и мобильный интернет.

Как сообщал "Кавказский узел", силовики с утра перекрыли площадь, на которой оппозиционеры планировали сегодня 15.00 (14.00 мск) начать акцию протеста. В преддверии протестной акции проходят задержания активистов.

Власти Баку разрешили оппозиционному Национальному совету демократических сил (НСДС) провести митинг 19 октября, однако отвели на акцию лишь два часа, а в качестве места ее проведения указали поселок Локбатан, который находится за чертой города. Активисты отказались проводить митинг в поселке и заявили, что соберутся на одной из бакинских площадей без согласования с властями. Полиция предупредила, что разгонит протестующих и возложила всю ответственность на партию Народного фронта Азербайджана (ПНФА). Уже 17 октября оппозиционеры сообщили о массовых задержаниях в преддверии митинга. Сегодня ПНФА сообщила об аресте шести активистов, на одного из которых завели уголовное дело о наркотиках.

По мере приближения времени несанкционированной акции протеста полиция усиливает ограничительные меры вокруг площади у станции метро "28 мая". Движение как частного, так и общественного транспорта в направлении площади перекрыто за один-два квартала со всех сторон. Проезжая часть и тротуары перекрыты цепями силовиков в шлемах и бронежилетах, а также полицейскими в полевой форме. По периметру площади стоят не менее десяти автобусов с силовиками.

В районе площади отключен мобильный интернет, хотя сотовая связь работает. Балкон торгового центра "28 молл", откуда открывается вид на площадь, закрыт для посетителей.

С 13.00 (12.00 мск) закрыт вход на станцию метро "28 мая" и соседнюю "Джафар Джаббарлы". Поезда подземки проезжают "28 мая", не останавливаясь, ветка "Джафар Джаббарлы" - "Хатаи" закрыта, передал корреспондент "Кавказского узла" в 12.56 мск.

Руководство метрополитена объявило, что закрыло станции 28 Мая", "Джафар Джаббарлы" и "Хатаи" в связи с запланированным на сегодня митингом "с целью не допустить паралича стратегически значимой инфраструктуры транспорта, а также для защиты прав граждан, пользующихся метро", сообщил "Интерфакс-Азербайджан".

"Кавказский узел" публикует материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" "Кавказским узлом" опубликована статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".