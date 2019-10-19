Площадь перед метро "28 мая" в Баку. Фото Фаика Меджида для "Кавказского узла"

19 октября 2019, 11:36

Полиция заранее оцепила место проведения несогласованного митинга в Баку

Силовики перекрыли площадь, на которой оппозиционеры планировали сегодня провести акцию протеста. Партия Народного фронта Азербайджана сообщила об аресте шести активистов, на одного из них завели уголовное дело о наркотиках.

Как писал "Кавказский узел", власти Баку разрешили оппозиционному Национальному совету демократических сил (НСДС) провести митинг 19 октября, однако отвели на акцию лишь два часа, а в качестве места ее проведения указали поселок Локбатан, который находится за чертой города. Активисты отказались проводить митинг в поселке и заявили, что соберутся на одной из бакинских площадей без согласования с властями. Полиция предупредила, что разгонит протестующих и возложила всю ответственность на партию Народного фронта Азербайджана (ПНФА). Уже 17 октября оппозиционеры сообщили о массовых задержаниях в преддверии митинга.

В связи с назначенной на 15.00 (14.00 мск) несогласованной акцией протеста в центре Баку полиция перекрыла площадь перед станцией метро "28 мая". Со стоянки на площади убраны частные автомобили и такси, оттуда пришлось уйти уличным торговцам. B районе площади закрыты магазины, киоски и кафе. Полицейских свозят в автобусах, снятых с городских маршрутов, и на спецтранспорте МВД. Машины с полицейскими размещены по периметру площади. По прилегающим улицам ездят полицейские машины со включенными сиренами, передал корреспондент "Кавказского узла".

Автобус с силовиками в районе метро "28 мая" в Баку. Фото Фаика Меджида для "Кавказского узла"За последние дни подверглись административным арестам шесть членов ПНФА, им дали от 15 до 60 суток, сообщили сегодня в партии. Среди арестованных - член президиума Высшего меджлиса ПНФА Ильхам Гусейн, заключенный под стражу на 60 суток, и бывший политзаключенный Сеймур Хази, которому назначено 15 суток ареста. Активист Паша Умудов задержан по уголовному делу об обороте наркотиков. Кроме того, задержаны член Апшеронского отделения ПНФА Горхмаз Алиев и глава Сабирабадского отделения ПНФА Сахиб Рустамли, сообщил представитель партии.

В партии уверены, что аресты связаны с сегодняшней акцией протеста. "Задерживают, арестовывают, изолируют всех тех, кто мог бы привести с собой большое количество людей", - сказал член ПНФА корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, сегодня утром в Баку была задержана мать активиста движения Nida Гияса Ибрагимова Шура Амирасланова. "Мою мать задержали утром, когда она вышла из дома. Ее увезли в 25-ое отделение Низаминской районной организации. Когда отец пошел за ней, его тоже задержали. Он успел сообщить, что матери там стало плохо и ей вызвали скорую помощь. Я пока нахожусь дома. Но перед нашим домов находятся лица в штатском", - передал в 10.57 мск 19 октября слова Ибрагимова корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" публикует материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" "Кавказским узлом" опубликована статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Четверо азербайджанских оппозиционеров оштрафованы за акцию в День Республики", "Эльчин Садыгов счел жалобу прокуратуры в коллегию адвокатов необоснованной", "Ялчин Иманов назвал неправомерным рассмотрение своего дела в Гяндже".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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