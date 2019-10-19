Полиция заранее оцепила место проведения несогласованного митинга в Баку

19 октября 2019, 11:36

Силовики перекрыли площадь, на которой оппозиционеры планировали сегодня провести акцию протеста. Партия Народного фронта Азербайджана сообщила об аресте шести активистов, на одного из них завели уголовное дело о наркотиках.

Как писал "Кавказский узел", власти Баку разрешили оппозиционному Национальному совету демократических сил (НСДС) провести митинг 19 октября, однако отвели на акцию лишь два часа, а в качестве места ее проведения указали поселок Локбатан, который находится за чертой города. Активисты отказались проводить митинг в поселке и заявили, что соберутся на одной из бакинских площадей без согласования с властями. Полиция предупредила, что разгонит протестующих и возложила всю ответственность на партию Народного фронта Азербайджана (ПНФА). Уже 17 октября оппозиционеры сообщили о массовых задержаниях в преддверии митинга.

В связи с назначенной на 15.00 (14.00 мск) несогласованной акцией протеста в центре Баку полиция перекрыла площадь перед станцией метро "28 мая". Со стоянки на площади убраны частные автомобили и такси, оттуда пришлось уйти уличным торговцам. B районе площади закрыты магазины, киоски и кафе. Полицейских свозят в автобусах, снятых с городских маршрутов, и на спецтранспорте МВД. Машины с полицейскими размещены по периметру площади. По прилегающим улицам ездят полицейские машины со включенными сиренами, передал корреспондент "Кавказского узла".

За последние дни подверглись административным арестам шесть членов ПНФА, им дали от 15 до 60 суток, сообщили сегодня в партии. Среди арестованных - член президиума Высшего меджлиса ПНФА Ильхам Гусейн, заключенный под стражу на 60 суток, и бывший политзаключенный Сеймур Хази, которому назначено 15 суток ареста. Активист Паша Умудов задержан по уголовному делу об обороте наркотиков. Кроме того, задержаны член Апшеронского отделения ПНФА Горхмаз Алиев и глава Сабирабадского отделения ПНФА Сахиб Рустамли, сообщил представитель партии.

В партии уверены, что аресты связаны с сегодняшней акцией протеста. "Задерживают, арестовывают, изолируют всех тех, кто мог бы привести с собой большое количество людей", - сказал член ПНФА корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, сегодня утром в Баку была задержана мать активиста движения Nida Гияса Ибрагимова Шура Амирасланова. "Мою мать задержали утром, когда она вышла из дома. Ее увезли в 25-ое отделение Низаминской районной организации. Когда отец пошел за ней, его тоже задержали. Он успел сообщить, что матери там стало плохо и ей вызвали скорую помощь. Я пока нахожусь дома. Но перед нашим домов находятся лица в штатском", - передал в 10.57 мск 19 октября слова Ибрагимова корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" публикует материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" "Кавказским узлом" опубликована статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".