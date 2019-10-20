Активисты в Баку выразили протест против насилия над женщинами

20 октября 2019, 21:32

Около полусотни человек вопреки противодействию полиции провели сегодня в центре Баку акцию протеста против насилия над женщинами и согласились завершить ее только после удовлетворения их требования освободить задержанных.

Акция была организована через Facebook группой "Не терпи, протестуй!". "Чтобы сказать "Нет" насилию над женщинами, чтобы привлечь внимание общественности и государства к этой проблеме, мы проведём шествие 20 октября. Шествие открыто для всех неравнодушных", - было указано в анонсе акции.

Организаторы уведомили городские власти о намерении провести акцию, но получили отказ в ее согласовании. В ответе мэрии было указано, что шествие в центре города "препятствует отдыху".

Исполнительная власть сказала, что шествие препятствует отдыху населения. А рок-концерты, шоу, многочисленные ярмарки, безвкусная громко звучащая музыка не мешают отдыху. А как же смерти женщин? Это не препятствует вашему отдыху? Вы может спокойно спать по ночам?" - написала на своей странице в Facebook одна из организаторов акции Гюльнара Мехдиева.

Сегодня в 15.00 мск перед памятником поэтессе Натаван собрались около 60 человек, в основном женщины и девушки. Их пришли поддержать и мужчины, в том числе лидер партии "Республиканская альтернатива" Ильгар Мамедов. Протестующие подняли плакаты с лозунгами "Не убивай женщин!", "Протестуй насилию!", "Конец насилию против женщин" и другими подобными, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

На месте акции присутствовали усиленные наряды полиции. Они потребовали от участников акции разойтись, сославшись на несогласованность акции. Протестующие в ответ заявили о неправомерности решения мэрии запретить мирный протест. Тогда сотрудники полиции, в том числе женщины, стали вырывать из рук протестующих плакаты и с применением силы задерживать участников акции. Правоохранители силой увели с места событий около 10 девушек.

Оставшиеся стали громко кричать и требовать освободить задержанных. Это еще больше привлекло внимание окружающих, которые стали осуждать насильственные действия полиции. После этого сотрудники полиции отпустили нескольких задержанных и позволили протестующим озвучить резолюцию.

В резолюции акции со ссылкой на данные мониторинга медиа указано, что в январе-сентябре 2019 года в Азербайджане 118 женщин стали жертвами семейного насилия. "33 из них скончались в результате насилия. Еще 85 женщин были или избиты, или ранены ножами, топорами, тупыми предметами", - говорится в резолюции.

Протестующие озвучили требования о присоединении Азербайджана к конвенции Совета Европы против насилия над женщинами (Стамбульская конвенция), расследовании всех убийств и избиений женщин, ужесточении наказания за бытовое насилие, ранние браки, селективные аборты и лишение девочек доступа к образованию.

Затем женщины, вопреки противодействию полиции, начали шествие, скандируя лозунги: "Не молчи о насилии!", "Нет насилию над женщинами!", "Нет селективным абортам!", "Нет ранним бракам!", "Не отвергай Стамбульскую конвенцию!" и другие.

Близ памятника Низами полиция вновь преградила им путь, потребовав разойтись. Однако женщины сказали, что не разойдутся, пока полиция не отпустит всех задержанных. Сотрудники полиции стали заверять, что все уже отпущены. Обзвонив всех задержанных и убедившись, что их отпустили, участники акции разошлись.

"Ответственность за насилие над женщинами разделяет и государство – власти, полиция. Полиция, как правило, отказывается рассматривать жалобы на насилие над женщинами, мотивируя тем, что «это семейный вопрос». А мы говорим, что это - не семейный вопрос. Полиция, вместо того чтобы наказывать насильников, начинает давать советы «не разрушать семью», «терпеть», «все нормализуется». На самом деле полиция, отказываясь рассматривать жалобы, сама становится соучастником преступлений против женщин. Я сегодня на себе испытала насилие полиции. Меня грубо задержали, у меня руки болят от того, как они сильно схватили меня", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из задержанных на акции протеста Гюляр Мехтизаде.

"Мы пришли сегодня сюда, чтобы сказать «Нет» женскому насилию. Мы против бездействия государства в отношении практики в некоторых регионах, когда девочек не отдают в школы, выдают замуж до совершеннолетия. Мы против убийства женщин, избиения женщин, доведения женщин до самоубийств. Государство не должно бездействовать, оно обязано защищать женщин. Нам не нужны советы полиции жертвам насилия, их уговоры отказаться от жалоб. Сегодня полиция, применив силу на нашей акции, красноречиво показала свою позицию по отношению женскому насилию", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" другая участница акции журналист-фрилансер Айтадж Ахмедова.

Девушка считает, что акция все равно удалась. "Несмотря на все препятствия и насилие полиции, нам удалось провести протестную акцию. Около 50 минут мы, девушки, и поддержавшие нас мужчины скандировали лозунги, выражая протест против насилия над женщинами, и привлекали тем самым к проблеме внимание окружающих. Многие сочувствовали нам, и, возможно, это остановило полицию от еще большего насилия. Если 8 марта полиция с помощью провокаторов быстро сорвала нашу акцию, то сегодня мы фактически достигли целей демонстрации", - констатировала Ахмедова.

Как писал "Кавказский узел", группа феминисток в Баку 8 марта инициировала шествие "Выступи против насилия". Акция также была анонсирована в Facebook, организаторы призывали привлечь внимание к проблеме разнопланового бытового насилия над женщинами. На место акции пришли около 50 женщин с плакатами, однако полицейские помешали планам активисток, объявив шествие несогласованным. Силовики оттеснили женщин с площади, в разгоне акции участвовала также группа женщин-провокаторов.

Комментариями представителей полиции относительно прошедшей сегодня в Баку акции протеста "Кавказский узел" пока не располагает.