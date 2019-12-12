Правозащитники потребовали международного расследования ДТП с Гюльалыевым

12 декабря 2019, 06:30

Платформа гражданской солидарности, объединяющая около 35 правозащитных организаций из различных стран, призвала к международному расследованию обстоятельств ДТП с Огтаем Гюльалыевым. Азербайджанские активисты сомневаются в объективности следствия.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября пострадавший в ДТП координатор Комитета против репрессий и пыток Огтай Гюльалыев был перевезен в стамбульскую клинику. Лечение оплачивает Фонд Гейдара Алиева. Фонд предложил перевезти находящегося в коме правозащитника в Азербайджан, где лечение было бы дешевле, но родные Гюльалыева заявили, что не доверяют азербайджанским врачам. Комитет против репрессий и пыток обратился в Госдеп США, Евросоюз, к комиссару СЕ и в целый ряд международных правозащитных организаций с просьбой помочь лечению Гюльалыева и материально поддержать его семью. 10 декабря Фонд продлил финансирование лечения в Турции.

29 октября Гюльалыева после пресс-конференции, на которой он обозначил план кампании против пыток, сбил на пешеходном переходе водитель автомашины. Оппозиционеры, правозащитники и адвокаты предположили, что Гюльалыева сбили намеренно. Член Комитета против репрессий и пыток Ровшан Ахмедли подверг сомнению объективность расследования, указав, что следствие поспешило объявить о непреднамеренном наезде, а также не обнародовало запись ДТП с камер видеонаблюдения.

"Платформа гражданской солидарности (ПГС) осуждает покушение на жизнь известного азербайджанского правозащитника Огтая Гюлалыева и призывает ОБСЕ, Совет Европы, ООН провести международное расследование и потребовать от властей Азербайджана найти и наказать ответственных за это преступление", - говорится в поступившем "Кавказскому узлу" 11 декабря заявлении ПГС.

Авторы документа считают, что Гюльалыев был "преднамеренно сбит автомобилем".

"В течение 2019 года Гюльалыев восемь раз был вызван правоохранительными органами, его незаконно допрашивали, подвергали психологическому давлению и требовали прекратить правозащитную деятельность, разоблачающую пытки и защиту политзаключенных. За правозащитную деятельность Гюльалыев был арестован в 2012 году и провел несколько месяцев в тюрьме. После местной и международной кампании в его защиту он был освобожден, однако власти наложили запрет его на поездки, который действовал до 2018 года", - подчеркивается в документе.

Авторы заявления утверждают, что за месяц до покушения силовики вызвали Гюльалыева для беседы, и сказали ему, "что больше не посадят его в тюрьму, но он может стать жертвой несчастного случая". Сам Гюльалыев неоднократно говорил об этих угрозах своим коллегам, правозащитникам и журналистам, отмечается в заявлении.

Правозащитники считают, что он стал жертвой "своей принципиальной позиции по документированию пыток десятков задержанных, арестованных во время массовых акций протеста в городе Гянджа в июле 2018 года".

В Гяндже в июле 2018 года после нападения на главу администрации Эльмара Велиева и задержания подозреваемого около 200 человек вышли на акцию и потребовали расследовать действия не только нападавших, но и самого Велиева. При разгоне акции погибли два полицейских. По делу о беспорядках были осуждены около 60 человек.

ПГС призывает власти Азербайджана "немедленно положить конец атакам на правозащитников, адвокатов и журналистов". Кроме того, правозащитники просят предоставить необходимую помощь для спасения жизни Гюльалыева. Заявление подписали около 35 правозащитных организаций, входящих в ПГС.

"Огтай Гюлалыев был доставлен в больницу и находился в сознании в течение первых четырех часов после аварии. Однако, несмотря на то, что состояние Гюльалыева с каждым часом ухудшалось, никаких реальных шагов для оказания помощи правозащитнику не было предпринято. Нейрохирургическое вмешательство было осуществлено только спустя 18 часов, когда произошли необратимые процессы. Если Гюльалыев, который все еще находится в коме, выживет, то последствия травмы вызовут полную или частичную инвалидность", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" один из подписантов заявления, директор азербайджанского Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов.

По его словам, только после протестов активистов в стране и в мире власти Азербайджана выделили специальный самолет, который доставил Гюльалыева в одну из лучших клиник Стамбула, где его повторно оперировали высококвалифицированные врачи.

"По словам турецких врачей, если бы в первые четыре часа после аварии была оказана соответствующая медицинская помощь, жизнь правозащитника была бы вне опасности", - утверждает Гусейнов.

Он отметил, что через месяц после ДТП с Гюлыалыевым была отстранена от работы адвокат Шахла Гумбатова, специализирующаяся на защите жертв пыток, политических заключенных и узников совести. "Цель властей состояла в том, чтобы помешать ей защитить жертв политических репрессий в Азербайджане", - считает директор ИСБР.

Президиум Коллегии адвокатов Азербайджана принял решение о приостановлении полномочий Шахлы Гумбатовой 28 ноября. Она назвала это решение суровым и несправедливым. Активисты полагают, что Гумбатову хотят отстранить от защиты прав людей, преследуемых по политическим мотивам.

Адвокат семьи Гюльалыева Фахраддин Мехтиев отметил, что следствие пока продолжается, и защита на данном этапе воздерживается от комментариев.

"Мы не знаем пока, какими материалами располагает следствие. С нашим участием были определенные следственные действия. Но до завершения следствия мы не можем давать публичные комментарии. По итогам предварительного следствия защита также определит свою позицию", - сказал Мехтиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, водитель, совершивший ДТП, находится на свободе.

Член Комитета против репрессий и пыток Ровшан Ахмедли считает, что "на активиста был совершен преднамеренный наезд".

"На видео видно, как автомобиль наезжает на Огтая. Водитель тормозит уже после того, как сбил его. Следствие же пытается представить это как обычное ДТП. Но никаких доказательств в пользу этого не представлено. С другой стороны, Огтаю не раз силовики давали понять, что, если он не прекратит обнародовать факты пыток, с ним могут произойти неприятности", - заявил правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Супруга активиста Фируза Гюльалыева 11 декабря сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что существенных изменений в состоянии ее мужа нет, и он все еще в коме.

Фонд Гейдара Алиева 11 декабря выступил с сообщением для прессы по поводу лечения активиста. В нем упоминается, что с 4 ноября Фонд оказывает помощь в лечении Гюльалыева, и для этого были привлечены турецкие специалисты. "По внутренним правилам Фонда Гейдара Алиева, каждые десять дней лечебное учреждение предоставляет Фонду отчет о состоянии пациента. На основании этих отчетов, в соответствии с динамикой развития заболевания, Фонд принимает решение об очередных мерах", - сказано в пресс-релизе, перевод которого сделал корреспондент "Кавказского узла".

В сообщении также отмечено, что, "учитывая нынешнее состояние больного и заключение врачей, Фонд Гейдара Алиева проинформировал супругу Гюльалыева - Фирузу Гюльалыеву - об оказании соответствующей поддержки и на последующем этапе лечения".

"Фонд Гейдара Алиева еще раз заявляет о своих гуманистических намерениях и желании в любой момент, в любое время находиться рядом с каждым гражданином, и выступает против любых политических спекуляций вокруг нынешнего состояния больного, предпринимаемых отдельными лицами в различных интересах", - говорится в заявлении Фонда.

Получить комментарии в МВД Азербайджана по поводу версии правозащитников об обстоятельствах ДТП не удалось. Ранее, сотрудник пресс-службы ведомства рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что дело о ДТП с участием Гюльалыева расследуется по статье 263.1 УК Азербайджана (нарушение правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности ущерб здоровью потерпевшего). Максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на срок до двух лет с лишением права на управление транспортными средствами на такой же период времени. По данным Главного управления полиции Баку и прокуратуры города, наезд на правозащитника не был преднамеренным.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Справочник" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".