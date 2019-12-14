Марафон по сбору средств в поддержку Гюльалыева прошел в Баку

14 декабря 2019, 06:16

В акции по сбору средств для помощи пострадавшему в ДТП правозащитнику Огтаю Гюльалыеву приняли участие общественно-политические деятели, лидеры партий, юристы, журналисты и обычные граждане.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 ноября пострадавший в ДТП координатор Комитета против репрессий и пыток Огтай Гюльалыев был перевезен в стамбульскую клинику. Его лечение оплачивает Фонд Гейдара Алиева. Фонд предложил перевезти находящегося в коме правозащитника в Азербайджан, где лечение было бы дешевле, но родные Гюльалыева заявили, что не доверяют азербайджанским врачам. 12 декабря супруга Гюльалыева сообщила, что врачи заметили в его состоянии положительную динамику. Следствие ужесточило обвинение водителю, который проходит по делу наезде на Огтая Гюльалыева.

29 октября Огтая Гюльалыева после пресс-конференции, на которой он рассказал о плане кампании против пыток, сбил на пешеходном переходе водитель автомашины. Оппозиционеры, правозащитники и адвокаты предположили, что Гюльалыева сбили намеренно. Правоохранители назвали это случайностью. Член Комитета против репрессий и пыток Ровшан Ахмедли подверг сомнению объективность расследования, указав, что следствие поспешило объявить о непреднамеренном наезде, а также не обнародовало запись ДТП с камер видеонаблюдения.

В штаб-квартире партии "Мусават" в Баку 13 декабря прошел марафон по сбору средств для помощи пострадавшему в ДТП правозащитнику Огтаю Гюльалыеву, сообщило в тот же день агентство "Туран".

"Мы будем делать все возможное для поддержки семьи Огтая Гюльалыева до его выздоровления", - цитирует инициатора акции, бывшего политзаключенного Руфата Сафарова агентство.

21 декабря 2015 года в служебном кабинете Руфата Сафарова и на его съемной квартире прошли обыски. Сафаров счел, что они были вызваны его заявлением об отставке в знак несогласия с политикой правительства Азербайджана. 8 сентября 2016 года Сафаров был приговорен к 9 годам лишения свободы по обвинению в повторном получении взятки. Сам Сафаров вину не признал, заявив о политическом характере дела. Имя Руфата Сафарова включено в опубликованный 18 октября 2016 года единый список политических заключенных в Азербайджане. В марте 2019 года он был помилован.

В марафоне по сбору средств для помощи Огтаю Гюльалыеву приняли участие общественно-политические деятели, лидеры партий, юристы, журналисты, рядовые граждане, сообщило 13 декабря издание Massa.az.

К 14.00 мск 13 декабря были собрано несколько тысяч манат, сообщило в тот же день издание Contact.az.

Курс азербайджанского маната к рублю, установленный Центральным банком РФ на 14 декабря, составляет 36,8726 рубля за один манат.

Организаторы акции пообещали позже обнародовать полные итоги марафона, информировало издание.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа опубликованы "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Справочник" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".