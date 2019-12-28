Южная Осетия объявила о закрытии границы с Грузией на новогодние праздники

28 декабря 2019, 08:33

Единственный пункт пропуска, действующий на границе с Грузией, прекратит работу с 30 декабря по 3 января, сообщил КГБ Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября Южная Осетия на неопределенное время закрыла пункты пропуска. Причиной закрытия пунктов пропуска была названа напряженная обстановка на границе со стороны официального Тбилиси в связи с обустройством нескольких грузинских блокпостов у границы в районе села Цнелис.

Единственное действующее в данное время место пересечения границы с Грузией, "Карзман", закроется в 20.00 (19.00 мск) 30 декабря и откроется с 6.00 (5.00) 3 января, сообщила 27 декабря в группе Комитета госбезопасности Южной Осетии в Facebook пресс-атташе ведомства Екатерина Бязрова. Она объяснила это решение "усилением мер безопасности в преддверии Нового года".

Отметим, что пункту пропуска на границе с Грузией и ранее закрывались по аналогичным поводам. Так, с 3 по 6 сентября эти меры вводились по случаю Дня знаний, а с вечера 25 августа по утро 27 августа - в связи с празднованием годовщины признания независимости Южной Осетии.

Решение Южной Осетии о закрытии границы с 9 сентября было раскритиковано на международном уровне. Сопредседатели Женевских международных дискуссий опубликовали 15 сентября на сайте ОБСЕ заявление, в котором заявили, что это создает трудности жителям приграничных районов. Миссия наблюдателей Евросоюза в октябре указала, что закрытие пунктов пропуска лишило многих жителей Южной Осетии своевременной медицинской помощи.

Глава управы приграничного Ахалгорского муниципалитета Южной Осетии 28 декабря заявил о том, что местные жители оказались на пороге гуманитарной катастрофы. Жители Ахалгори испытывают недостаток в продуктах питания и лекарствах, сообщили их родные, выехавшие в Грузию.

3 июля "Кавказский узел" одновременно с международной правозащитной организацией Amnesty International опубликовал доклад "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии". Ограничения на переход границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, они не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе.

Грузия считает Южную Осетию, как и Абхазию, оккупированными Россией территориями. Россия официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года, после чего Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой. О предшествовавших этому боевых действиях говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)".