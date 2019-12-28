Грузинские чиновники заявили о бедственном положении жителей Ахалгори

28 декабря 2019, 03:15

Жители приграничного села Ахалгори испытывают проблемы с едой и лекарствами из-за того, что Южная Осетия закрыла пункт пропуска "Раздахан", сообщили грузинские чиновники. Введение ограничений вызвано тем, что Грузия создала напряженную ситуацию на границе, обустроив вблизи нее несколько блокпостов, заявили власти Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября Южная Осетия закрыла границу с Грузией на неопределенное время. Причиной закрытия пунктов пропуска было названо напряженная остановка на границе со стороны официального Тбилиси в связи с обустройством нескольких грузинских блокпостов у границы в районе села Цнелис. Закрытие границы нарушает права жителей приграничного села Ахалгори, заявила 31 октября министр Грузии по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цихелашвили. 2 декабря Совбез Южной Осетии разрешил выезд в Грузию жителям Ленингорского района через пункт пропуска "Раздахан" для получения медицинской помощи и пенсий.

В 1922-1990 годах Ленингорский район был частью Юго-Осетинской автономной области. 11 декабря 1990 года Верховный Совет Грузинской ССР упразднил автономию Южной Осетии, территория района была административно включена в Мцхета-Мтианетский регион и он был переименован в Ахалгорский (в переводе - Новогорский). В ходе событий 8-12 августа 2008 года военные действия не коснулись Ленингорского района, но его покинули грузинские полицейские, служащие администрации, часть грузинского населения. На его территории были размещены российские воинские подразделения и южноосетинские силовики. Однако Ленингорский район зависит от Грузии в вопросах энергоснабжения и транспортных коммуникаций.

Население Ахалгори столкнулось с гуманитарной катастрофой, особенно остро стоит проблема обеспечения лекарствами, заявил 28 декабря в эфире "Рустави 2" глава управы Ахалгорского муниципалитета Нугзар Тиникашвили. По его словам, сегодня в селе проживают 1500 человек.

За последние четыре месяца после закрытия пунктов пропуска их пришлось открывать несколько раз, и все эти случаи были связаны с передачей умерших, отметил он.

Временно переселенные в приграничное село Церовани жители Ахалгори рассказали, что в их родное село переживает гуманитарную катастрофу. «Мои родственники застряли там (в Ахалгори) - брат и невестка. У них нет еды и питья, нет лекарств, медицинское обслуживание очень низкого качества», - рассказал житель Церовани журналистам.

Лидер партии лейбористов Шалва Нателашвили призвал мировое сообщество вмешаться в ситуацию в Ахалгори. «Я призываю постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности ООН обсудить катастрофическую и трагическую ситуацию на внеочередной сессии", - сказал Нателашвили в эфире «Мтавари архи».

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов встретился 26 декабря с жителями Ленингорского района, приводит сообщение его пресс-службы агентство "Рес". Бибилов разъяснил местным жителям, что власти не собирались приостанавливать работу пунктов упрощенного пересечения на границе, однако были вынуждены это сделать после того, как Грузия установила пост в районе села Цнелис.

Напомним, ранее власти Грузии заявили, что жительница Ахалгори, Маргарита Мартиашвили, умерла в клинике в Цхинвале, не получив квалифицированную медицинскую помощь в Тбилиси. 3 ноября власти Южной Осетии запретили семье местной жительницы Тамар Гигаури, пострадавшей при падении в колодец, перевезти ее на лечение Тбилиси. 20 декабря суд в Южной Осетии приговорил задержанного в приграничном районе грузинского врача Важу Гаприндашвили к году и девяти месяцам заключения, признав его виновным в нарушении границы. По предположению близких врача, он отправился в Ахалгорский район Южной Осетии, чтобы помочь Тамар Гигаури. 21 декабря активисты грузинского движения "Голос" провели на границе с Абхазией акцию с требованием освободить врача Важу Гаприндашвили, осужденного за нарушение границы с Южной Осетией.