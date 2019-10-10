Автовладельцы из Южной Осетии отметили смягчение контроля в Нижнем Зарамаге

10 октября 2019, 20:11

Сотрудники пункта пропуска "Нижний Зарамаг" пропускают машины с номерами Южной Осетии в Россию, но автовладельцам приходится скрывать североосетинскую прописку. Протестующие водители ждут реакции от Анатолия Бибилова и таможенных служб, планируя новые митинги.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября владельцы автомобилей провели митинг на КПП "Нижний Зарамаг", заявив, что из-за новых правил вывоза машин им приходится оставлять свои машины на территории Южной Осетии и въезжать в Россию на такси. 16 сентября участники акции добились встречи с руководителем республиканской таможни, он пообещал в течение нескольких дней ответить на вопросы собравшихся о правилах пересечения границы. В комментарии «Кавказскому узлу» официальный представитель Северо-осетинской таможни опроверг информацию о массовом отказе в оформлении ввоза машин из Южной Осетии.

Согласно недавно вступившим в силу правилам Таможенной службы России, лица с двойным гражданством для оформления вывоза машин в Россию должны внести залог, равный сумме растаможки. Гражданин страны, которая не входит в состав Таможенного союза, может оформлять временный ввоз беспошлинно сроком до года, но должен внести обеспечение уплаты такой пошлины – депозит.

Очереди у КПП "Нижний Зарамаг" в октябре уменьшились, а контроль на таможне стал менее строгим, рассказали автовладельцы в Южной Осетии корреспонденту "Кавказского узла". Вместе с тем для беспрепятственного проезда в Россию жителям республики приходится прибегать к хитрости.

С отказами во временном ввозе машины в Россию сталкивались автовладельцы, которые имеют двойное гражданство (российское и южноосетинское) и прописку в Северной Осетии. От таких автовладельцев, - а их среди жителей Южной Осетии около 90% - таможенники требовали либо полную стоимость растаможки, либо справку о выписке из жилья в Северной Осетии.

"Если скрыть на таможне факт наличия российской прописки, они звонят в паспортный стол Владикавказа и там в телефонном режиме узнают, есть у вас прописка или нет. Тогда в следующий раз вас уже не пропустят. Поэтому многие из наших выезжают во Владикавказ или рано утром, чтобы быть на таможне до 8 утра, пока не заработал паспортный стол Владикавказа, или вечером, когда уже закончен рабочий день, или в выходной", - рассказал корреспонденту "Кавказского Узла" таксист Хасан Габараев.

Габараев в частном порядке возит людей из Цхинвала во Владикавказ и обратно. Он отмечает, что у таксистов меньше всего проблем, так как они давно знакомы всем таможенникам. "Да, мы тут в день два раза проезжаем, и нас уже знают все смены, все сотрудники. Они знают, что мы утром выехали с пассажирами, а вечером проедем обратно и не скроемся на территории РФ", - пояснил он.

Официальный комментарий сотрудники таможни предоставляют только через цепь официальных запросов. В частной беседе таможенники подтверждают, что ситуация стала менее напряженной и в целом вопрос ввоза машин из Южной Осетии "решится положительно на уровне Москвы буквально через неделю".

"Если вы будете проезжать на своем автомобиле через таможню из Цхинвала во Владикавказ, то мы смотрим по компьютеру частоту пересечений. Если большую часть в году вы находились в Южной Осетии, то у вас не будет проблем с получением временного ввоза", - сказал сотрудник таможни корреспонденту "Кавказского узла".

Проблемы с пересечением границы, таким образом, сохраняются у жителей Северной Осетии, которые постоянно живут в России, но ездят на автомобилях с югоосетинскими номерами. Таможенный комитет Южной Осетии заверяет, что "идет работа над решением этой проблемы с российскими коллегами", но подробных комментариев не предоставляет.

По данным ведомства, с 2010 года по настоящее время из России в установленный срок не выехали обратно в Южную Осетию более 2 тысяч автомобилей. Одновременно растет и задолженность по уплате таможенных пошлин – на август 2019 года сумма такой задолженности превысила 530 млн рублей. В таких условиях российская таможня вынуждена усилить контроль за временным ввозом на территорию ЕАЭС личных автомобилей с югоосетинской регистрацией.

Участники акции протеста ждут реакции Бибилова

26 сентября инициативная группа активистов обратилась к главе Южной Осетии Анатолию Бибилову с просьбой содействовать решению проблемы ввоза машин в Россию.

«Мы передали обращение жителей республики [Южная Осетия], они сказали, что будут решать. Собрали около одной тысячи подписей. Люди волнуются: границу пересекают в одну сторону не менее трех тысяч человек и в другую также. Официальной реакции пока нет. Есть договор от 18 марта 2015 года, подписанный Россией и Южной Осетией, где в ст. 5, п.2 речь шла о необходимости подписать отдельное соглашение между таможнями России и Южной Осетии», - рассказал 8 октября член инициативной группы Вадим Кабулов корреспонденту «Кавказского узла».

Активист подчеркивает, что «ситуация не может может самостоятельно разрешиться», поэтому инициативная группа «продолжает встречи для выработки дальнейших действий».

«Людей также не пропускают, также ущемляют их права. 90% граждан Южной Осетии - граждане РФ. Почему РФ дискриминирует своих граждан? Порядка 20 тысяч автовладельцев сегодня ограничены в возможности проезда на своем транспорте в РФ. На территории Южной Осетии проживает около 30 тысяч граждан, на территории России в три-четыре раза больше, но все они имеют отношение к Южной Осетии, пересекают границу туда и обратно», - сказал Кабулов.

Он добавил, что все машины, к которым сегодня таможенники имеют претензии, «получили санкцию на въезд в Россию от самой таможенной службы». «Ребята возили дорогие машины на продажу и их пропускали. Если ситуация не будет разрешена, люди, конечно же они будут протестовать», - заключил Кабулов.

Таможня: ввезти второй автомобиль без растаможки первого нельзя

Северо-Кавказское таможенное управление опубликовало разъяснение для граждан, которые временно ввозят автомобиль в Россию для личного пользования. Согласно этим разъяснениям, люди, ввозившие ранее машину с иностранной регистрацией в страну, должны полностью уплатить за них таможенные пошлины, чтобы ввезти второй автомобиль для личного пользования. Ведомство ссылается на положение Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

«ФТС России рекомендует физическим лицам при планировании временного ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования на территорию Российской Федерации учитывать, что таможенный орган проводит проверку – как в отношении водителя транспортного средства, так и в отношении собственника – на предмет наличия ранее временно ввезенных на территорию Российской Федерации транспортных средств и находящихся на ней под таможенным контролем», - говорится в разъяснении таможни.

3 октября председатель таможенного комитета Южной Осетии Мурат Цховребов в ответ на запрос вице-спикера гордумы Владикавказа Сослана Бестаева сообщил о том, что «представители таможни Южной Осетии встретились с руководством Федеральной таможенной службы». Текст письма Бестаев опубликовал в своем Instagram.

«В письме говорится о разработанном документе с предложениями по выходу из сложившейся ситуации, он находится на рассмотрении в Федеральном таможенном комитете России. Сам документ увидеть не представилось возможности. Сказать, насколько действенные предложения в нем, мне сложно», - заявил Бестаев 3 октября в эфире североосетинского телеканала "ИристонТВ".