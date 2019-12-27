Правозащитники сочли решение о парламентских выборах в Азербайджане нарушением Конституции

27 декабря 2019, 16:11

Избирательная кампания по внеочередным выборам в парламент Азербайджана проходит в обстановке ограничения политических свобод, а само решение о роспуске парламента противоречит Конституции и не учитывает международной демократической практики, считает неправительственная организация "Институт демократических инициатив".

Как сообщал "Кавказский узел", президент Азербайджана 5 декабря подписал указ о роспуске парламента. Выборы назначены на 9 февраля 2020 года. Национальный совет демократических сил Азербайджана принял решение не участвовать в выборах и призвал к их бойкоту. Это решение поддержала и партия Народного фронта Азербайджана. Аналитики усомнились в возможности срыва выборов.

Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, изучившая предвыборную ситуацию в Азербайджане, рекомендовала направить на внеочередные парламентские выборы 380 наблюдателей. Правозащитники согласились с выводами миссии и сочли, что такое число наблюдателей может способствовать прозрачности процесса.

"Институт демократических инициатив" (ИДИ) 26 декабря распространил предвыборный отчет, в котором дается оценка ситуации в стране в преддверии внеочередных парламентских выборов 9 февраля 2020 года. В 17-страничном документе, поступившем "Кавказскому узлу", отмечено, что само решение о роспуске парламента противоречит Конституции и не учитывает международной демократической практики.

"Роспуск парламента был инициирован правящей партией "Ени Азербайджан" под предлогом поддержки реформ, проводимых президентом. Однако, по Конституции парламент может быть распущен, если уклоняется от законодательных функций. Формальных оснований для этого не было. Депутаты не срывали кворум, не отклоняли президентские инициативы, не выражали многократно вотум недоверия кабинету министров", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава ИДИ Акиф Гурбанов.

Выборы 9 февраля пройдут в обстановке абсолютного использования административных ресурсов правящей партией, отсутствия диалога между реальными политическими силами и в целом неблагоприятной политической атмосферы, прогнозируют авторы отчета.

Несмотря на решения Европейского суда по правам человека и Комитета министров Совета Европы, у потенциальных кандидатов в депутаты из числа бывших политзаключенных сохраняются судимости, препятствующие их избранию в парламент. Кроме того, выборы объявлены в атмосфере серьезного ограничения свободы собраний, сказано в документе.

Ранее была парализована деятельность независимых институтов гражданского общества. Начатое еще в 2014 году уголовное дело против "ряда местных и иностранных НПО" все еще остается открытым. По-прежнему сохраняются запреты на зарубежные поездки ряду известных представителей гражданского общества. А тех, кто может выезжать, подвергают необоснованным тщательным досмотрам при пересечении границы. Нет позитивных изменений и в медиа среде, оппоненты правительства не имеют доступа на телеканалы страны, отмечено в отчете.

"Суды по-прежнему сильно зависимы от исполнительной власти и давно перестали быть независимым институтом. С другой стороны, отстранение от адвокатуры ряда юристов, выходящих на политические дела, затруднит правовую защиту при обжаловании нарушений в ходе выборов", - подчеркнул Гурбанов.

Несмотря на серию решений ЕСПЧ по жалобам на нарушение избирательных прав, реформ по приведению избирательного законодательства и практики в соответствие с требованиями Европейской конвенции не было осуществлено. ЦИК, в отличие от своей предыдущей позитивной практики, на нынешних выборах не распространяет сведений о выдвинутых кандидатах в депутаты и их партийной принадлежности, говорится в отчете ИДИ.

По данным Института, статистика о числе выдвинутых кандидатов предоставляется лишь периодически. Не стыкуются данные о числе избирателей. Так, между данными ЦИК и Госкомстата разница составляет 21 процент - 2 140 098 избирателей, сказано в документе, в котором также приведены рекомендации властям.

ИДИ, в частности, призывает освободить политзаключенных, снять судимости с бывших политзеков, устранить факторы, ограничивающие свободу медиа, снять запреты на свободу собраний и предоставить возможности для свободной деятельности НПО, "положить конец вмешательствам в выборный процесс и в работу избирательных комиссий должностных лиц исполнительных структур и других госорганов".

Также рекомендуется выделить места для проведения митингов в центре городов, не создавать препятствий при регистрации независимых и оппозиционных кандидатов, организовать с их участием дебаты на общественном телевидении, немедленно исполнить решения ЕСПЧ по делам, связанным с нарушением прав на свободу выборов, обеспечить независимость судебной власти и эффективное и справедливое расследование жалоб на нарушения в ходе выборов.

Оценки ИДИ разделяет глава НПО "Школа демократической журналистики" Ровшан Гаджибейли.

"Стартовые условия для политических сил, мягко говоря, неравные. У одних - административные, финансовые, медийные ресурсы, а возможности других ограничены. Муниципальные выборы также не продемонстрировали прогресса в избирательной практике. Были традиционные нарушения - "карусели", вбросы бюллетеней, удаление наблюдателей. Кампания по парламентским выборам только набирает обороты, идет сбор подписей избирателей. Но ряду известных политиков, активистов, бывших политзаключенных из-за не погашенной судимости не позволяют участвовать в выборах, хотя Комитет министров совета Европы призвал снять эти ограничения. Речь идет о правозащитнике Расуле Джафарове, оппозиционном политике Ильгаре Мамедове, активисте Илькине Рустамзаде", - сказал Гаджибейли корреспонденту "Кавказского узла".

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы также считает, что выборы проходят в обстановке, "далекой от демократических стандартов". По его словам, в условиях полного контроля правящей партии над избирательными комиссиями, а власти в целом - над телэфиром, оппозиция может рассчитывать только на ведение кампании посредством социальных сетей.

"С другой стороны, оппозиция также не использовала все возможности. Речь идет об отсутствии взаимодействия в борьбе за достижение демократических условий выборов. Национальный совет демократических сил и партия Народного фронта решили бойкотировать выборы. В то же время по отдельности выступают партия "Мусават", "Союз реальных республиканцев" и блок "Движение". В некоторых округах они могут просто мешать друг другу, конкурируя между собой. Если бы все консолидировались и выдвинули единый список кандидатов, шансы у оппозиции, конечно, возросли бы. А так, в парламент смогут пройти несколько кандидатов - в лучшем случае", - сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

По данным ЦИК на 26 декабря, за подписными листами в окружные избирательные комиссии обратились 1329 кандидатов, которые претендуют быть избранными в 125-местный парламент. При этом 262 кандидата выдвинуты 15 политическими партиями, 11 человек - инициативными группами избирателей, 1068 человек - самовыдвиженцы. Сдали подписные листы с необходимыми 450 подписями 60 человек, один уже зарегистрирован. Последний срок сдачи подписных листов - 10 января, а рассмотрения обращений - 17 января, сказали в отделе медиа и общественных связей ЦИК корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, группа активистов, выдвинувших свои кандидатуры на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане, 25 декабря объявила о создании избирательного блока "Движение". Среди своих целей учредители назвали проведение прозрачных, справедливых и свободных выборов.