Курортный сезон в Батуми открылся на фоне проблем с инфраструктурой

16 июня 2019, 05:05

В Батуми официально открылся курортный сезон. Опрошенные "Кавказским узлом" представители туроператоров назвали главными проблемами отрасли состояние дорог и сервис в отелях.

В Батуми 15 июня прошел музыкальный фестиваль, ознаменовавший открытие курортного сезона. Фестиваль, организованный Департаментом по курортам и туризму правительства Аджарии, прошел под девизом "Лето начинается здесь" в районе Алфавитной башни, передает корреспондент "Кавказского узла".

Бизнес приносит прибыль только в курортный сезон

Представители курортного бизнеса Аджарии рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что за четыре месяца летнего сезона им предстоит заработать столько, чтобы хватило на весь год.

Совладелец хостела "Раскладушка" Ираклий рассказал, что с октября по апрель его бизнес приносит только убытки.

"Приходится платить арендную плату – мы с компаньоном снимаем помещение. Так что каждый месяц приносит убыток где-то в 500 лари (182 доллара). В это время мы снижаем плату до 10 лари (3,65 доллара) за койку. А вот летом люди приезжают в Батуми, так что мы поднимаем цены. Минимальная цена – 30 лари (около 11 долларов)", рассказал он.

По его словам, в летнее время число проживающих в их хостеле доходит до 20 человек в сутки.

В мертвый сезон цены в отеле падают в два раза, рассказала сотрудница мини-отеля "Пипино" Мадонна.

"Если в январе-феврале цены составляют от 60 лари (22 доллара), то уже с 1 июня цены поднимаются до 80-100 лари (29-36 долларов). В августе, видимо, тоже придется поднять... В июне-августе приходится зарабатывать, иначе не покроются убытки от прошлого сезона", - сказала она.

Владелец семейного отеля Резо рассказал, что с октября по март у него вообще нет постояльцев.

"Хорошо, что отель расположен в моем доме, где живет моя семья. Так что коммунальные платежи не бьют по карману", - сказал он.

В числе плюсов он также назвал то, что ему не приходится платить налоги, если нет прибыли. Кроме того, по его словам, он уже почти выплатил все кредиты, которые взял на развитие бизнеса.

"Первый займ я взял еще в 2000 году в микрофинансовой организации... Потом перевел все долги в коммерческий банк TBC. Брал иногда, чтобы сделать новые постройки, улучшить хозяйственные помещения", - рассказал он.

По словам сотрудника расположенного в центре Батуми отеля "Брайтон-Бич" Нико Абуладзе, с началом курортного сезона число отдыхающих увеличивается в четыре раза.

"У нас 15 номеров всего, и в курортный сезон они заполнены. А вот в марте-апреле бывают заняты всего три-четыре номера", - сказал он.

По его словам, стоимость проживания в отеле зависит от сезона.

"Сейчас стандартные номера стоят 170 лари (62 доллара), полулюкс – 190 (69 долларов), люкс – 230 (84 доллара). Это с завтраком и всем обслуживанием. А с октября по март эти же номера стоят 120 лари, 140 и 190 лари соответственно (44, 51 и 69 долларов)", - рассказал Абуладзе.

По данным турагентства "Кэпитал Джорджия трэвел", увеличение турпотока в курортный сезон бывает десятикратным, а цены растут в среднем на 30-50 процентов.

"Если зимой к каждому оператору обращаются не более десяти человек, то в разгар сезона - более 300 на одного оператора", - рассказал сотрудник агентства.

Отдыхающие в Батуми объяснили свой выбор

По словам сотрудника гостиницы "Пьяца", основные клиенты - те, которые бывали в Батуми неоднократно.

"Больше половины посетителей - это или старые наши постояльцы, или те, кому они о нас рассказали", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Отдыхающие в Батуми рассказали корреспонденту "Кавказского узла", почему выбрали именно Аджарию.

"Мне нравится соотношение цены и качества. Отель стоит всего 50 долларов в сутки - это небольшие цены. Кроме того, в Грузии прекрасная кухня, есть куда пойти, что посмотреть", - сказал инженер из Одессы Вадим.

"Лично я хочу еще раз приехать сюда, чтобы посмотреть, завершится ли строительство Батумского бульвара. Наша семья была в восторге от того, что этот бульвар в несколько километров оснащен тремя линиями - тенистой аллеей для пешеходов, велодорожкой и линией для тусовок. Интересно будет, как он развивается, что там будет нового", - сказал программист из Новороссийска Игорь.

Длина Батумского бульвара в столице Аджарии Батуми составляет около 7 километров. Строить его начали в XIX веке, а закончили уже в XXI веке: в 2004 году существующий парк, разбитый вдоль моря, удлинили на 1200 метров. Эту пристроенную часть назвали "Новым бульваром", а все возведенные вокруг новые дома вскоре назвали "Новым Батуми", говорится в статье "Влекущий Батуми", опубликованной на "Кавказском узле".

"Я вообще хочу переселиться в Батуми. Я несколько раз был в Грузии... То, что я увидел... вселяет оптимизм", - сказал Виктор Куролесов из Саратова.

Местные жители настроены не столь оптимистично и жалуются на дороговизну в курортный сезон.

"В курортный сезон вырастают цены на все. Так что большинство людей, которые никак не заняты в этом бизнесе (курортном бизнесе), несут убытки", - сказал моряк Ашот.

"Я сам пенсионер, бизнес не веду, а вот мои дети... зарабатывают в этот момент. Но большинству от подорожания цен только хуже", - сказал местный житель Рожден.

Как добраться до Батуми?

Наиболее распространенный способ добраться до Батуми из Тбилиси - рейсовые микроавтобусы, которые отходят от двух автовокзалов - Дедакалаки (центр города рядом с железнодорожным вокзалом) и Окриба (район Дидубэ в северной части Тбилиси).

В Батуми также ежедневно едут автобусы турецкой компании "Метро", которые отходят от Центрального автовокзала района Орточала (юго-восточная часть Тбилиси). Они делают всего одну остановку, однако в целом автобусы добираются до Батуми примерно за одно время - около шести часов.

"После захода "Метро" на грузинский рынок водители маршрутных такси решили делать по три-четыре остановки в пути. Это дает возможность людям выйти из транспорта, размяться, выпить кофе, покурить. Оказалось, что наша конкурентоспособность повысилась, хотя у нас в маршрутках нет ни wi-fi, ни кондиционеров", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" водитель одной из рейсовых маршруток Губаз.

Также между Тбилиси и Батуми ежедневно курсирует двухэтажный поезд, который отправляется из Тбилиси в 8.00 и 17.35 по местному времени (9.00 и 18.35 мск), а прибывает в Батуми в 13.00 и 22.35 по местному времени соответственно (14.00 и 23.35 мск). Обратные рейсы - 18.00-23.06 по местному времени (19.00-00.06 мск) и 7.55-13.00 (8.55-14.00 мск).

Стоимость билетов составляет летом 61 лари (около 22 долларов) за первый класс и 25 лари (9 долларов) за второй класс летом или 46 и 20 лари (17 и 7 долларов соответственно) зимой.

Число туристов в Аджарии выросло на 12 процентов

По данным Национальной администрации курортов и туризма Грузии, в прошедшем году число туристов в Аджарии увеличилось на 12 процентов.

"Несомненно, это достижение. В этом году гарантировано все туроператоры не останутся без работы", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Национальной администрации курортов и туризма.

По его словам, в прошлом году особо было отмечено, что растет число туристов из стран Запада - Европы и США.

Индивидуальный предприниматель Дмитрий Сулухия отметил, что постепенно количество туристов из дальнего зарубежья в Аджарии увеличивается.

"Традиционно к нам приезжают из стран бывшего СССР. Но постепенно все больше и иностранных туристов. Среди наших клиентов было несколько таких, кто женился или вышел замуж за иностранцев из Европы или Нового света. Они привозят своих супругов, а также рассказывают о Грузии туристам из других стран", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"В прошлом году Грузию посетило рекордное число гостей - 8,6 миллиона человек, из которых почти пять миллионов - туристы. В этом году мы ожидаем, что количество туристов увеличится как минимум на два процента", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Департамента курортов и туризма правительства Аджарии.

По его словам, различные предприятия туристической индустрии в Аджарии самостоятельно занимаются организацией новых туров, проведением тренингов и семинаров.

Дороги и сервис в Грузии мешают развитию туризма

По словам представителей туристической сферы, слабой стороной в Грузии в целом остаются уровень сервиса в отелях, особенно в горной местности, а также состояние дорог.

"Дороги, если это не центральные, начали ветшать. Например, к городу-крепости Вардзия ведет короткая дорога из Тбилиси. С 2012 года она не ремонтировалась. И участок в 15 км, который раньше я проезжал за минут 10-15, сейчас занимает целый час из-за ям", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" индивидуальный предприниматель Георгий Циклаури.

По его словам, в горные села Хевсуретии дороги остались грунтовые, хотя в этих горах региона Мцхета-Мтианети очень много исторических памятников и красивых видов.

"В прошлом году там началось грандиозное строительство – от Жинвали в сторону гор, по направлению к селу Шатили прокладывают капитальную дорогу. Она дойдет до селения Рошка. Может быть, это улучшит ситуацию на том направлении", - надеется Циклаури.

Он также рассказал, что ветшает и дорога в Сванетию, которую проложили в 2011 году.

"В 2017 году кахетинская дорога через Гомбори почти два месяца стояла в ямах. В начале сезона как будто начали ремонт: вырезали по всей дороге ямы в асфальте и не клали заплатки два месяца... Вместе с половиной Грузии мы ругали их (дорожный департамент), пока департамент не завершил ремонт", - сказал Циклаури.

"В настоящее время дорога через Гомбори отремонтирована", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник турагентства "Кэпитал Джорджия тур".

При этом, по его словам, не отремонтирован участок дороги к монастырскому комплексу "Давид Гареджи".

Спор из-за одной из важнейших культурных и религиозных достопримечательностей Грузии, монастырского комплекса "Давид Гареджи", продолжается из-за незавершенности процесса демаркации границы этой страны с Азербайджаном. В феврале президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в Азербайджан объявила, что вопрос об общем участке границы будет решен до конца года. Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские политологи и историки полностью исключили возможность уступки Азербайджаном своей части монастырского комплекса. Они отметили, что Азербайджан считает его частью своей собственной истории.

Корреспондент "Кавказского узла" съездил в "Давид Гареджи". Дорога длиной менее чем 70 км заняла примерно два часа на такси. Начиная от административной границы между Квемо-Картли и Кахети – в 60 км от Тбилиси и 30 км от Рустави - асфальтового покрытия по направлению к комплексу нет вообще.

Георгий Циклаури также отметил, что не все отели в Грузии соответствуют требованиям посетителей.

"Очень часто это касается отелей в горных селах", - сказал он.

Сотрудник "Кэпитал Джордия групп" отметил, что в Грузии нет организации, которая присваивает "звезды" отелям, поэтому если посетитель видит "пять звезд", это еще не значит, что его обязательно ждет комфортное помещение.

"Там, где пишут, например, "четыре звездочки", это соответствует европейскому стандарту в "три звездочки", - сказал он.