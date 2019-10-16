Историки объяснили противоречия Баку и Тбилиси по вопросу границы у "Давид Гареджи"

16 октября 2019, 07:33

В начале работы по определению грузино-азербайджанской границы Грузия предлагала использовать карту НКВД 1938 года, а Азербайджан - официальные карты Верховных советов республик, изданные в 1960-х годах. По первой карте монастыри Удабно и Чичхитури находятся на грузинской территории, а по второй - на азербайджанской.

Как сообщал "Кавказский узел", грузино-азербайджанский пограничный спор обострился в апреле, когда пограничники Азербайджана перекрыли монахам, паломникам и туристам дорогу к монастырю Удабно. В мае протесты грузинской стороны вызвало строительство дороги на спорном участке. В июле у монастырского комплекса "Давид Гареджи" произошел конфликт между азербайджанскими пограничниками и грузинскими активистами. В октябре власти Грузии заявили, что монастыри Удабно и Чичхитури с 11 октября откроются для грузинского духовенства, а патриархия заявила, что имеет право собственности на эти монастыри.

13 июня 1996 года власти двух стран подтвердили договоренность о проведении границы в соответствии с картой 1936-1938 годов, напомнила патриархия. "Обе стороны признали, что согласно этой карте Удабно и Чичхитури расположены на территории Грузии (в отличие от [монастыря] Бетубани, который является частью комплекса и находится на азербайджанской стороне)", - говорится в письме каталикоса-патриарха всея Грузии Илии II. B письме католикоса идет речь о карте масштаба 1:200 000, изданной в 1936-1939 годах Народным комиссариатом внутренних дел, написал 9 октября блогер "Кавказского узла" Кямал Али в своем блоге "Ветер с Апшерона".

На первом заседании грузино-азербайджанской демилитационно-демаркационной комиссии в июне 1996 года был принят протокол, определяющий масштаб карты, по которой будет определено проведение государственной границы. На картах разного периода времени граница проходит по разному, сообщил грузинский историк, профессор Владимир Мирианашвили.

"За основу взяли карту 1938 года масштаба 1:500 000, но она оказалась слишком мелкой для детализации. По этой карте граница проходила не по гребню горы Удабно, а у ее подножья, и монастыри Удабно и Чичхитури полностью находятся на территории Грузии", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Мирианашвили, карта 1938 года отражает реальное положение при независимом вступлении Закавказских Федеративных республик в СССР. При выходе из Советского союза республики должны получить те же территории, с которыми и вступили в него, однако карта масштаба 1:500 000 не позволяет детально провести границу, поэтому и было предложено использовать карту НКВД того же года 1938 года, но масштаба 1: 200 000.

"Азербайджанская сторона не хочет пользоваться этой картой и предложила использовать более поздние картами 1950-1960 годов, хотя в этом не было необходимости", - заявил он.

Копия протокола на русском языке имеется в распоряжении "Кавказского узла". "Стороны пришли к мнению, что обмен картографическими материалами и совместная работа экспертов будет проводиться на топографических картах масштаба 1:50 000. Помимо этого, стороны отметили необходимость обновления топографических карт на всей протяженности границы", - говорится в нем. Под документом стоят две подписи - за правительственные комиссии Грузии и Азербайджана расписались, соответственно, М. Уклоба и А. Саламов.

Глава Центра стратегических и международных отношений, бывший помощник президента Азербайджана, доктор исторических наук Эльдар Намазов считает несостоятельными ссылки на ведомственные карты.

“Можно вынести на свет большое количество карт различных ведомств, академических институтов, отдельных ученых, составленные в разные времена, и они, вероятно, будут иметь противоречивый характер. Поэтому если следовать этим картам, то никогда не решить вопросов, связанных с определением линии границы. С другой стороны, карты указанного тира не имеют юридической силы. Поэтому за основу в переговорах по делимитации границы берутся топографические карты, утвержденные Верховными советами Азербайджанской и Грузинской ССР в 1960 годы. По этим картам граница проходит по хребту горной гряды. То есть в международной практике также распространены примеры прохождения границ по географическим объектам – горным хребтам, озерам, руслам рек. В данном случае, граница проходит по линии вершины горы, склоны которой соответственно относятся к Азербайджану и Грузии. По этому делению оспариваемые некоторыми кругами в Грузии монастырские объекты остаются на азербайджанской стороне», - сказал Намазов, работавший в 1995-1999 года помощником президента Азербайджана.

Он подчеркнул, что Грузия в своей Конституции в 1995 году признала своими границами рубежи, которые существовали на момент распада СССР.

"Терри­то­рия гру­зи­нского го­су­да­рства опре­де­лена по со­сто­янию на 21 декабря 1991 года. Терри­то­ри­альная це­ло­стно­сть и не­при­ко­сно­ве­нно­сть го­су­да­рстве­нных гра­ниц Гру­зии по­дтвер­ждены Консти­ту­цией и законодательством Гру­зии, при­знаны ми­ро­вым со­дру­же­ством го­су­да­рств, а та­кже ме­жду­на­ро­дными орга­ни­за­ци­ями", - говорится в ста­тье 2 Конституции Грузии.

Намазов не смог припомнить соглашение 1996 года, на которое ссылается Илия II в письме главе Управления мусульман Кавказа. По его данным, такой документ не представлялся сторонами на ратификацию. Вместе с тем, он отметил, что именно в середине 1990-х годов Азербайджан открыл монастырский комплекс для посещения с обеих сторон и не препятствовал деятельности грузинских священнослужителей и посещениям туристов. «Мы тогда создали своего рода мини-шенгенскую зону для посещения территории Азербайджана гражданами Грузии без всяких пограничных проверок», - заявил Намазов корреспонденту "Кавказского узла".

Ведомственные карты не могут служить основанием для проведения государственной границы, заявил кандидат исторических наук, сотрудник Института истории Национальной академии наук Азербайджана Дилавер Азимли, исследовавший пещерно-храмовый комплекс «Кешикчидаг» (азербайджанское название комплекса Давид Гареджи - прим. "Кавказского узла").

«На протяжении истории границы много раз менялись. Нынешняя граница оформилась после установления советской власти в Азербайджане и Грузии в 1920-21 годах. Юридическую силу имеют только карты, которые были утверждены Верховным советами двух республик. С другой стороны, при проведении государственной границы религиозные храмы не могут считаться определяющим критерием», - сказал Азимли корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Управления мусульман Кавказа шейх Пашазаде, к которому Илия II обращался с письмом по поводу монастырского комплекса, прокомментировал проблему на встрече с послом Грузии Зурабом Патарадзе 11 октября. Он отметил, что «вопрос Кешикчидага носит межгосударственный характер», и выразил надежду, что его «решит межправительственная комиссия в рамках суверенитета Азербайджана, на основе принципов традиционной дружбы, братства, добрососедства между народами Азербайджана и Грузии», сообщило издание Haqqin.az.