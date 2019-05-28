Грузинские активисты и духовенство провели акцию у монастырей "Давид Гареджи"

28 мая 2019, 18:49

Несколько сотен жителей Грузии приняли участие в шествии, в ходе которого потребовали открытых переговоров по вопросу демаркации границ с Азербайджаном на территории комплекса "Давид Гареджи". Суверенным правом Азербайджана назвал проведение строительных работ замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов.

Как писал "Кавказский узел", на фоне заявлений азербайджанских активистов об автопробеге на территории монастырского комплекса "Давид Гареджи" священники комплекса пообещали провести собственную акцию.

Строительство дороги близ монастырского комплекса "Давид Гареджи" обострило напряженность на границе Азербайджана с Грузией. 25 мая руководитель пресс-службы патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе сообщил, что дорожная техника была выведена со спорного участка. МИД Грузии поставил вопрос о прекращении работ по проведению дороги к монастырскому комплексу "Давид Гареджи" азербайджанской стороной.

Несколько сотен человек сегодня пришли на акцию "Гареджи - это Грузия, мы дети Кавказа" в монастырский комплекс "Давид Гареджи" на границе между Грузией и Азербайджаном, рассказал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на акции. "Акция не была никем организована - просто люди, верующие собрались сегодня для того, чтобы выразить свое мнение о том, что это - грузинская земля, и монастырский комплекс принадлежит Грузии", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" священник, протоиерей Мтацминдской церкви Моисей. Дорога к Пасхальному собору, а также монастырям Удабно и Чичхитури комплекса "Давид Гареджи" была сегодня открыта. Корреспондент "Кавказского узла" прошел по тропе среди скал с кельями и не встретил препятствий со стороны азербайджанских пограничников. Грузинские пограничники помогли сориентироваться на местности, отметил корреспондент "Кавказского узла", побывавший сегодня на месте проведения акции. Шествие провели священнослужители, гражданские активисты и паломники. Духовные лица отслужили у церкви богослужение, сообщает сегодня "Эхо Кавказа". Все участники акции прошли несколько километров пешком к монастырям Удабно и Чичхитури, по дороге воздвигая государственные флаги Грузии, а вокруг Чичхитури устроили живую цепь, информирует сегодня "Спутник-Грузия". На территории комплекса "Давид Гареджи" были мобилизованы грузинские и азербайджанские пограничники. "Мы здесь, чтобы обеспечить безопасность граждан", - цитирует заместителя начальника пограничной полиции Теймураза Купатадзе агентство. В пешем марше к святыням участвовало девять епархий. Ночью перед акцией на площадке монастырского комплекса дежурили гражданские активисты, участники движения "Сила в единстве" и гиды. В день акции на месте дежурили полицейские и пограничники, сообщила телекомпания "Рустави 2". (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

28 мая, в День республики - государственный праздник в Азербайджане, был запланирован автопробег к территории монастырского комплекса. "Мы приглашаем всех на автогонку "Кешикчидаг", чтобы отпраздновать День республики 28 мая", – говорится в посте, опубликованном 13 мая на странице "Кешикчидагский государственный историко-культурный заповедник" в Facebook.

Проведением акции духовенство показало, что грузинское общество не откажется от "Давида Гареджи" и требует открытых переговоров на государственном уровне. "Чичхитури и Удабно - это самое древнее грузинское священное место, где жили шесть тысяч монахов, и доступ к этому месту закрывать недопустимо", - заявил в эфире телекомпании архимандрит Эквтиме.

Грузии и Азербайджану следует идти на компромисс, но не в ущерб государственным интересам, считает лидер движения "Сила в единстве" Давид Кацарава. "Сегодняшний митинг станет знаком не только для жителей Азербайджана, но и для наших властей, чтобы твердо отстаивать свои позиции, идти на компромисс, чтобы избежать ухудшения отношений между двумя странами, но не в ущерб нашим государственным интересам", - цитировала его "Рустави 2".

Давид Кацарава опубликовал на своей личной странице в Facebook видео, на котором видно сегодняшнее шествие с высоты птичьего полета. На кадрах видны горы, по которым идут люди, некоторых из них несут флаги Грузии. На других кадрах камера показывает скопление людей у келий и других святынь комплекса "Давид Гареджи". Видео было опубликовано сегодня около 13.00 мкс и к 18.10 мск сегодня набрало 1,7 тысячи просмотров.

В Баку 24 мая завершилось заседание представителей комиссии двух стран по демаркации границы на территории "Давида Гареджи", на котором решено совместно осмотреть спорные участки, сообщил МИД Грузии. Очередное заседание азербайджано-грузинской комиссии состоится во второй половине июня, сообщил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Этот этап переговоров комиссии пройдет в Тбилиси, по итогам которых будет достигнуто соглашение, приемлемое для обеих сторон, заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.

Граница на участке монастырского комплекса "Давид Гареджи" в Грузии и заповедника "Кешикчидаг" в Азербайджане охраняется пограничными службами стран, и проведение хозяйственных работ на территории государства - это ее суверенное право, заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов. По его словам, после распада СССР Азербайджанская Республика и Грузия автоматически стали правопреемниками административных границ, которые стали государственными и были взяты под контроль пограничных служб двух стран. "Переходы к пещерам на заповедной территории, по запросу грузинской стороны и взаимной договоренности, осуществлялись грузинскими паломниками под контролем азербайджанских пограничников. Это и сегодня так. Что касается осуществления хозяйственных и других работ на своей территории, то это суверенное право каждой стороны", - процитировал 27 мая Халафова haqqin.az.

Напомним, что ранее глава МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева высказалась по вопросу демаркации и делимитации границ на спорном участке в комплексе "Давид Гареджи". "Азербайджан является сторонником скорейшей делимитации государственной границы с Грузией... В целом 314 из 480 километров госграницы были согласованы в рамках государственной комиссии. 166 километров границы изучаются на уровне экспертов", - сообщила 2 мая Абдуллаева.