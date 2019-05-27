Пограничники закрыли дорогу к двум монастырям «Давид Гареджи»

27 мая 2019, 15:08

Встреча комиссии по демаркации границы стала поводом для закрытия дороги грузинскими пограничниками к двум монастырям, сообщил священнослужитель комплекса "Давид Гареджи". На фоне заявлений азербайджанских активистов об автопробеге на территории монастырского комплекса священники пообещали провести собственную акцию.

Как писал "Кавказский узел", строительство дороги близ монастырского комплекса "Давид Гареджи" обострило напряженность на границе Азербайджана с Грузией. 25 мая руководитель пресс-службы патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе сообщил, что дорожная техника была выведена со спорного участка. 26 мая, в День независимости Грузии, жители страны впервые за 12 лет посетили монастырь комплекса Чичихети, где установили флаг страны и исполнили гимн.

Спор из-за одной из важнейших культурных и религиозных достопримечательностей Грузии, монастырского комплекса "Давид Гареджи", продолжается из-за незавершенности процесса демаркации границы этой страны с Азербайджаном. В феврале президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в Азербайджан объявила, что вопрос об общем участке границы будет решен до конца года. Грузия и Азербайджан имеют шансы разрешить конфликт мирно, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Дорога к монастырям Удабно и Чичхитури комплекса «Давид Гареджи», расположенных на границе Азербайджана с Грузией, была закрыта грузинскими пограничниками сегодня, 27 мая, утром, рассказал священнослужитель Заза. По его словам, пограничники объясняют свои действия тем, что на этом месте пройдет встреча комиссии по демаркации границ. «Я понимаю, что у нас должны быть хорошие отношения с Азербайджаном, но не за счет «Давид Гареджи»... Мы должны объяснить нашим азербайджанским друзьям, что Кавказ - наш общий дом, а «Давид Гареджи» - Грузия, и «Давид Гареджи» не делится», - заявил сегодня священник Заза в эфире телекомпании «Рустави 2», слова которого перевел корреспондент «Кавказского узла».

28 мая, в День республики - государственный праздник в Азербайджане, запланирован автопробег к территории монастырского комплекса. "Мы приглашаем всех на автогонку "Кешикичидаг", чтобы отпраздновать День Республики 28 мая", – говорится в посте, опубликованном 13 мая на странице "Кешикчидагский государственный историко-культурный заповедник" в Facebook.



Помимо акции азербайджанских активистов, на территории комплекса «Давид Гареджи» завтра, 28 мая, запланирована акции священников и общественных групп монастырского комплекса под названием «Гареджи – это Грузия и Кавказ наш общий дом». По информации организаторов, участники будут с грузинскими, азербайджанскими и армянскими флагами и призовут всех к мирному решению вопрос вокруг границ комплекса. «Верим, что в этот день в Гареджи рядом с нами будут азербайджанцы – граждане Грузии…они скажут исторической родине Азербайджану и миру, что у братства и дружбы нет границ и ее не должна перекрыть непонятная, предположительно, управляемая заинтересованными лицами политика», - со ссылкой на заявление организаторов акции сообщает сегодня «Грузия online».

В Баку 24 мая завершилось заседание представителей комиссии двух стран по демаркации границы, на которой решено совместно осмотреть спорные участки, сообщил МИД Грузии. Очередное заседание азербайджано-грузинской комиссии по делимитации и демаркации границы на территории "Давид Гареджи" состоится во второй половине июня, заявил 27 мая премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. По его словам, граждане Грузии сейчас могут свободно посещать монастырь.

МИД Грузии поставил вопрос о прекращении работ по проведению дороги к монастырскому комплексу «Давид Гареджи» азербайджанской стороной. «Наша делегация на первом этапе переговоров поставила вопрос о необходимости прекращения работ, чтобы ни у кого не было право неверно интерпретировать и чтобы не было подозрения, что там (у «Давид Гареджи») как-то меняется статус-кво», - цитирует сегодня министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани телекомпании «Имеди». По словам Залкалиани, эксперты должны ознакомиться с ситуацией вокруг «Давид Гареджи» на месте спорного участка границы.

Следующий этап переговоров комиссии по демаркации пройдет в Тбилиси, по итогом которых будет достигнуто соглашение, приемлемое для обеих сторон, заявил в эфире телекомпании вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский, слова которого, а также Залкалиани перевел корреспондент "Кавказского узла".

На сайте МИД Азербайджана на 15.00 мск сегодня нет информации об итогах заседания комиссии в Баку. Ранее глава МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева высказалась по вопросу демаркации и делимитации границ на спорном участке в комплексе "Давид Гареджи". "Азербайджан является сторонником скорейшей делимитации государственной границы с Грузией... В целом 314 из 480 километров госграницы были согласованы в рамках государственной комиссии. 166 километров границы изучаются на уровне экспертов", - заявила 2 мая Абдуллаева.