Армянские правозащитники предложили меры для предотвращения суицидов в армии

18 декабря 2019, 07:04

Чтобы самоубийства солдат в Армении прекратились, нужно заставить офицеров нести ответственность за неуставные отношения, увеличить количество женщин в армии и создать мониторинговую группу для контроля ситуации, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", армянские депутаты предложили ужесточить наказание за доведение до самоубийства в армии. Законопроект 29 ноября получил положительное заключение постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам. Правозащитники указали на необходимость комплексных мер для снижения суицидов в армии, заявив, что проблему не решить только ужесточением наказания. 9 декабря депутаты приняли в первом чтении поправки об ужесточении наказания за доведение военнослужащих до самоубийств.

Законодательные поправки в Уголовный кодекс инициировала фракция "Процветающая Армения". Согласно поправкам, предлагается наказание за доведение до самоубийства по неосторожности - от трех до восьми лет лишения свободы. За те же действия, совершенные группой лиц или вышестоящим командованием, предлагается наказание от пяти до десяти лет, и если преступление совершено во время военного положения - от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Ужесточение наказания за доведение военнослужащих до самоубийств станет серьезным инструментом по предотвращению суицидов, однако с его помощью не удастся искоренить проблему неуставные отношения в армии, заявила корреспонденту «Кавказского узла» 17 декабря автор законодательной инициативы, глава парламентской комиссии по правам человека, депутат фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян.

Она отметила, что идет работа над пакетом предложений министру обороны, в основе которого опыт США и Израиля, которые, по ее словам, успешно реализовали программу по предотвращению случаев суицида в армии.

«Нужны комплексные меры с привлечением, в том числе, военных психологов. Пока что идут консультации с социальными работниками, педагогами и психологами с опытом работы с подростками. Основная проблема – отсутствие военных психологов. Необходима программа подготовки соответствующих специалистов, которые еще на этапе призыва будут выявлять, склонен к суициду призывник или нет», - сказала Зограбян.

Но без искоренения дедовщины, одними лишь законодательными поправками результата не добиться, уверена она.

«В армии сформировалась субкультура со своими неписаными законами, нарушив которые, солдат превращается в изгоя. Например, если солдат подмел, почистил картошку или отдал нижнее белье на стирку в прачечную, он считается неполноценным, становится объектом насмешек, издевательств. Необходимо ужесточить дисциплину, нужно работать с офицерским составом, просвещать, что солдат – не раб, что его честь и достоинство недопустимо принижать», - отметила депутат.

По словам Зограбян, что проект поправок пройдет второе и окончательное чтение в следующем году из-за новогодних праздников.

«По регламенту второе слушание должно состояться через 14 дней после обсуждения и принятия законопроекта в первом чтении. Но парламент уходит в отпуск, и первая сессия состоится уже в феврале», - пояснила она.

Депутаты продемонстрировал только озабоченность проблемой суицида в армии, поддержав законодательную инициативу, считает глава Института гражданского общества, правозащитник Артак Киракосян.

По его мнению, и в армии, и в пенитенциарных учреждениях причины для суицида в целом схожи.

«Проблема одинаковая – закрытость, наличие внутренних законов и неписаных правил. Те, для кого они неприемлемы, просто не выживают. Поэтому для решения проблемы, в первую очередь, нужно больше прозрачности, а также общественный контроль», - сказал Киракосян корреспонденту "Кавказского узла".

В качестве одной из мер профилактики неуставных отношений в армии правозащитник предложил увеличить численность женщин в армии. «Обычно неуставные иерархические отношения развиваются в закрытом мужском обществе. В присутствии женщин мужчины будут вести себя более корректно», - полагает он.

Помимо этого, по его мнению, необходимо изменить отношение самих офицеров к армии. «Проблема неуставных отношений имеет глубокие корни. Все начинается еще с военного университета. И если сами офицеры не будут носителями этой субкультуры, [...] таких трагедий можно избежать», - пояснил Киракосян.

Для решения проблемы необходима воля военного руководства, уверен правозащитник. «Статистика суицидов показывает, что есть системная проблема. И в этом плане ничего не изменилось (после революции), никаких подвижек. Хоть какого-то признания ситуации неприемлемой со стороны Минобороны не видим. Тогда как, в первую очередь, важно признать сам факт, провести диагностику и начать лечение», - подчеркнул он.

Генпрокуратура Армении ранее привела данные о том, что с января по июнь 2019 года во время несения службы погибли 11 военнослужащих Армении и Нагорного Карабаха, еще 18 смертей не имели отношения к военной службе. По информации Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, с 2010 по 2019 год в армянской армии зарегистрировано 88 случаев самоубийств.

Глава общественной организации «Журналисты за права человека», правозащитница Жанна Алексанян считает что армейский устав в целом неплохой, но он не работает.

«Солдат, чьи права попираются, должен писать докладную командованию, но не делает этого, потому что жаловаться противоречит «понятиям». Очень важно искоренить «уголовщину» из армии. Устав должен работать, а офицерский состав – нести ответственность за бездействие или сокрытие неуставных отношений», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Правозащитница считает, что искоренить негативные проявления в армии поможет общественный контроль.

«Армия должна быть открыта для сотрудничества [...] Министр ни разу не выступил, не пояснил, какие меры предпринимаются для предотвращения неуставных отношений», - отметила Алексанян.

Глава общественной организации «Против правового произвола», первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян согласна с мнением, что офицерский состав части, в которой произошла трагедия, должен нести ответственность.

«За моральное состояние в части отвечает офицерский состав. Но не только наказанием необходимо добиться эффективности, нужно также постоянно работать над повышением квалификации офицерского состава», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Алавердян напомнила, что в Армении действует мониторинговая группа по контролю в пенитенциарных учреждениях. Аналогичную группу, по ее словам, можно внедрить и для контроля ситуации в армии. «Конечно, есть вопросы секретности воинских частей, что предполагает особую форму отбора и подготовки такой группы», - отметила правозащитница.