Прокуратура Армении сообщила о гибели 29 солдат за полгода

12 июля 2019, 19:28

С января по июнь во время несения службы погибли 11 военнослужащих Вооруженных сил Армении и Армии обороны Нагорного Карабаха, еще 18 смертей не связаны с несением службы, сообщила сегодня Генпрокуратура Армении.

Как писал "Кавказский узел", в 2018 году, по данным Генпрокуратуры Армении, во время несения службы погибли 38 военнослужащих Армении и Нагорного Карабаха, еще 25 смертей не имели отношения к военной службе.

Снижение напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта привело к тому, что боевых потерь в 2018 году стало меньше, чем в 2017, констатировал военный обозреватель Самвел Агабабян. Однако небоевые потери выросли, а это стало следствием безнаказанности командования и плохой подготовки технических и медицинских служб Минобороны Армении, заявили правозащитники Артур Сакунц и Жанна Алексанян.

В первом полугодии 2019 года в Вооруженных силах Армении и Армии обороны Нагорного Карабаха зафиксированы 29 случаев гибели военнослужащих, сообщил сегодня на своей странице в Facebook советник генпрокурора Армении Гор Абраамян. С несением службы связаны только 11 смертей из 29. За аналогичный период 2018 года был зафиксирован 31 случай гибели военнослужащих, из них с несением службы были связаны 19, проинформировала Генпрокуратура.

"В первом полугодии 2019 года в результате нарушения перемирия погибли два солдата. Зафиксировано три случая суицида, один – смерти от болезни, три убийства, один несчастный случай, еще один военнослужащий погиб в ДТП. Из 18 военнослужащих, погибших не во время службы, 10 погибли в ДТП, семь от болезни. Зафиксирован также один случай суицида", - говорится в публикации советника генпрокурора. Среди погибших восемь солдат срочной службы, 13 контрактников, три прапорщика и пять офицеров, написал Абраамян (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Напомним, что Минобороны Нагорного Карабаха обвинил Азербайджан в гибели двух солдат Армии обороны - Сипана Мелконяна и Артема Хачатряна. Они погибли 1 и 13 июня соответственно.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о прекращении огня, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Несмотря на соглашение, стороны в течение двух лет говорили о ежедневных обстрелах в зоне конфликта, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". После встречи представителей министерств иностранных дел Армении и Азербайджана, состоявшейся 20 июня, Азербайджан констатировал почти полное прекращение обстрелов, однако Минобороны Нагорного Карабаха продолжает их фиксировать.

"Кавказский узел" размещает новости о событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" "Кавказского узла" также опубликованы материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".