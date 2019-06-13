Солдат погиб в зоне карабахского конфликта

13 июня 2019, 23:33

Военнослужащий Армии обороны Артем Хачатрян погиб сегодня в результате выстрела с азербайджанской стороны, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

20-летний Артем Хачатрян был убит в 17:05 по местному времени (16:05 мск) на оборонительном участке одной из воинских частей, расположенный в северном направлении линии соприкосновения войск.

"Ведется расследование для выяснения деталей происшествия. Министерство обороны разделяет горе утраты и выражает поддержку членам семьи, родственникам и соратникам погибшего солдата", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха, полученном корреспондентом «Кавказского узла».

На сайте Минобороны Азербайджана к 23:30 мск 13 июня не появилось комментариев относительно данного заявления.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром Азербайджан заявил о 15 обстрелах своих позиций с армянской стороны за сутки. Кроме того, утром 12 июня во время плановых учений на приграничной с Нагорным Карабахом территории был открыт огонь из ракетно-зенитного комплекса, сообщило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство непризнанной республики заявило о нарушении зоны полетов авиацией Азербайджана.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о прекращении огня, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Несмотря на соглашение, на линии соприкосновения войск ежедневно фиксируются обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" размещает новости о событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война".