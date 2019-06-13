Азербайджан заявил о ракетной атаке с территории Нагорного Карабаха

13 июня 2019, 14:31

Огонь из ракетно-зенитного комплекса был открыт во время плановых учений на приграничной с Нагорным Карабахом территории, сообщили сегодня в Минобороны Азербайджана. Военное ведомство непризнанной республики заявило о нарушении зоны полетов авиацией Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня, 13 июня, Азербайджан насчитал 15 обстрелов на границе с Арменией.

Минобороны Азербайджана сообщило сегодня о попытке ракетами сбить авиацию военно-воздушных сил страны на приграничной с Нагорным Карабахом территории. Инцидент произошел утром 12 июня во время плановых учебных полетов на Физулинском направлении фронта, говорится в сегодняшнем сообщении Минобороны Азербайджана. Ведомство не уточнило, какой летательный объект подвергся обстрелу. Две ракеты, выпущенные из зенитно-ракетного комплекса "Оса", не поразив цели, самоликвидировались в воздухе. Траектория одной из ракет была запечатлена на камеру беспилотника, отмечает пресс-служба ведомства.

На видео, выложенном на YouTube-канале военного ведомства страны, виден момент полета ракеты. Видео было опубликовано сегодня и к 14.10 мск набрало 726 просмотров.

Ранее нагорно-карабахское военное ведомство опровергло обвинения в обстреле приграничных с Азербайджаном территорий из миномётов, и призвало Азербайджан воздержаться от провокаций. "11 июня и в ночь на 12 июня азербайджанская сторона ввела в эксплуатацию снайперское оружие, а также гранатомёт", – говорилось в сообщении на сайте Минобороны непризнанной республики 12 июня. По данным ведомства, также увеличилось число образовательных полетов азербайджанской авиации при нарушении установленной зоны полетов.

12 июня Минобороны Азербайджана заявило о том, что подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и 60-миллиметровые минометы (8 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 18 раз.

В ответ на заявление об увеличении количества азербайджанской авиации на линии соприкосновения войск министр обороны Армении Давид Тоноян заявил сегодня, что армянская сторона также осуществляет полеты беспилотников. "Наши [беспилотники] тоже летают по всей линии передовой. По положению на вчерашний вечер и, согласно сегодняшним докладам, ситуация [на приграничных территориях] стабильная", - приводят сегодня слова Тонояна "Новости-Армения".

Минобороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 14.10 мск сегодня не прокомментировали заявление Азербайджана о ракетном обстреле авиации.

После обострения конфликта, которое произошло в апреле 2016 года, стороны договорились о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Нарушения режима прекращения огня фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

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