12 июня 2019, 09:41

Азербайджан сообщил об обстрелах из минометов в приграничном районе

Позиции азербайджанской армии были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и минометов, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 11 июня Азербайджан заявил об обстреле села в зоне конфликта.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и 60-миллиметровые минометы (8 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 18 раз", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах Гедабекского района, который граничит с Арменией.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

После обострения конфликта, которое произошло в апреле 2016 года, стороны договорились о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Нарушения режима прекращения огня фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" размещает новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах насчитал за год 10 тысяч обстрелов со стороны Азербайджана", "Власти Нагорного Карабаха заявили о спокойной обстановке на линии соприкосновения", "Жители Армении потребовали прекратить поставки российского оружия в Азербайджан".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

12 июня 2019, 08:39

12 июня 2019, 07:33

12 июня 2019, 07:06

  • Свидетели сочли несправедливыми обвинения против фермера в Кабардино-Балкарии

    На судебных слушаниях по делу фермера Дианы Кардановой, обвиненной в мошенничестве при получении субсидии на создание крестьянско-фермерского хозяйства, свидетели защиты опровергли обвинения в ее адрес. Карданова не скрывала факт наличия другого места работы, и членам конкурсной комиссии это было известно. До этого тоже были случаи, когда грант получали лица, которые еще где-то работали, заявил свидетель защиты.

12 июня 2019, 05:57

12 июня 2019, 04:58

  • Власти ответили на требования мусульман Аджарии об анализе ДНК жертв репрессий

    Правительство Аджарии выделило деньги на проведение ДНК-экспертизы останков расстрелянных в годы большевистских репрессий, как требовали местные мусульмане. Опрошенные "Кавказским узлом" родственники жертв репрессий считают, что останки нужно захоронить вместе, вне зависимости от того, какую веру исповедовали убитые.

Темы дня

События дня

Справочник

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи

Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии