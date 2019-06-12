Азербайджан сообщил об обстрелах из минометов в приграничном районе

12 июня 2019, 09:41

Позиции азербайджанской армии были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и минометов, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 11 июня Азербайджан заявил об обстреле села в зоне конфликта.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и 60-миллиметровые минометы (8 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 18 раз", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах Гедабекского района, который граничит с Арменией.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

После обострения конфликта, которое произошло в апреле 2016 года, стороны договорились о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Нарушения режима прекращения огня фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" размещает новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".