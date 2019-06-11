Оружие. Нагорный Карабах. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

11 июня 2019, 12:02

Азербайджан заявил об обстреле села в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта, в том числе в приграничном селе, за сутки были обстреляны 16 раз, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 10 июня, Азербайджан заявил о 17 обстрелах своих позиций в зоне карабахского конфликта, днем ранее - о 20 обстрелах.

После обострения конфликта, которое произошло в апреле 2016 года, стороны договорились о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Нарушения режима прекращения огня фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта был нарушен за сутки 16 раз, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана..

Обстрелы, по данным ведомства, велись с позиций, расположенных на территории Армении и "близ оккупированных сел". В частности, были обстреляны позиции азербайджанской армии в селе Коханеби, говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Фиксируемое число нарушений перемирия в зоне карабахского конфликта резко снизилось после того, как 28 сентября 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились создать механизм предотвращения нарушений перемирия. Если в сентябре 2018 года Азербайджан ежедневно фиксировал от 73 до 113 обстрелов своих позиций, то с октября того же года, по данным "Кавказского узла", Минобороны Азербайджана рапортует максимум о трех десятках обстрелов своих позиций за сутки.

Отметим, что 9 июня азербайджанский солдат погиб в результате обстрела на линии соприкосновения войск. Минобороны Азербайджана после инцидента обвинило Армению в провокации, а МИД Азербайджана заявил 10 июня, что убийство военнослужащего подрывает переговоры об урегулировании ситуации в зоне конфликта.

"Кавказский узел" размещает новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах насчитал за год 10 тысяч обстрелов со стороны Азербайджана", "Власти Нагорного Карабаха заявили о спокойной обстановке на линии соприкосновения", "Жители Армении потребовали прекратить поставки российского оружия в Азербайджан".

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