10 июня 2019, 09:14

Азербайджан обвинил Армению в обстреле приграничного села

Подразделения вооруженных сил Армении 17 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", 9 июня Азербайджан зафиксировал 20 случаев нарушения перемирия за сутки.

С 9 по 10 июня подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в приграничном с Арменией селе Заманлы и на безымянных высотах Гедабекского района, сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

На сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.00 мск нет информации относительно этого заявления.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, следует из материала "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако оно не остановило вооруженного противостояния, обстрелы на линии соприкосновения войск ведутся ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле". 

Напомним, что Минобороны Азербайджана вечером 9 июня заявило, что в результате выстрела со стороны противника на линии соприкосновения войск погиб военнослужащий азербайджанской армии.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Власти Нагорного Карабаха заявили о спокойной обстановке на линии соприкосновения", "Шествие в память о погибших в Нагорном Карабахе началось в Ереване", "Жители Армении потребовали прекратить поставки российского оружия в Азербайджан".

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