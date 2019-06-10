Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего

10 июня 2019, 01:30

Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате выстрела со стороны противника на линии соприкосновения войск, заявило 9 июня Минобороны Азербайджана, обвинив Армению в провокации.

Как писал "Кавказский узел", утром 9 июня Азербайджан обвинил Армению в 20 обстрелах за сутки. Нагорный Карабах днем ранее заявил о 250 обстрелах за неделю со стороны Азербайджана.

Минобороны Азербайджана вечером 9 июня заявило, что подразделения вооруженных сил Армении, нарушив режим прекращения, "в очередной раз совершили провокацию".

"9 июня в результате выстрела, произведенного противником в направлении Тертерского района фронта, погиб военнослужащий азербайджанской армии Халилов Эльшан Вугар оглы", - говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.

МИД Азербайджана также обвинил Армению в "очередной провокации", заявив, что ее целью было "уничтожение переговоров" и "рост напряженности в регионе". По данным министерства, инцидент произошел накануне встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

На сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 01:25 мск нет информации относительно этого заявления.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, следует из материала "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако оно не остановило вооруженного противостояния, обстрелы на линии соприкосновения войск ведутся ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле".