Азербайджан обвинил Армению в 20 обстрелах

09 июня 2019, 09:00

Подразделения вооруженных сил Армении 20 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня Азербайджан зафиксировал 30 случаев нарушения перемирия за сутки. Нагорный Карабах, в свою очередь, обвинил Азербайджан в 250 обстрелах за неделю.

С 8 по 9 июня подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гаралар Товузского района и на безымянных высотах Гедабекского района, сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

На сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 08:50 мск нет информации относительно этого заявления.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, следует из материала "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако оно не остановило вооруженного противостояния, обстрелы на линии соприкосновения войск ведутся ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле".