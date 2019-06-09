09 июня 2019, 09:00

Азербайджан обвинил Армению в 20 обстрелах

Подразделения вооруженных сил Армении 20 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня Азербайджан зафиксировал 30 случаев нарушения перемирия за сутки. Нагорный Карабах, в свою очередь, обвинил Азербайджан в 250 обстрелах за неделю.

С 8 по 9 июня подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гаралар Товузского района и на безымянных высотах Гедабекского района, сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

На сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 08:50 мск нет информации относительно этого заявления.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, следует из материала "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако оно не остановило вооруженного противостояния, обстрелы на линии соприкосновения войск ведутся ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле". 

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Власти Нагорного Карабаха заявили о спокойной обстановке на линии соприкосновения", "Шествие в память о погибших в Нагорном Карабахе началось в Ереване", "Жители Армении потребовали прекратить поставки российского оружия в Азербайджан".

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