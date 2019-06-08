Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 250 обстрелах за неделю

08 июня 2019, 12:20

Азербайджанские военнослужащие со 2 по 8 июня обстреливали позиции Армии обороны из стрелкового оружия, минометов и гранатометов, сообщило военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", с 26 мая по 1 июня Нагорный Карабах насчитал 220 случаев нарушения режима прекращения огня в зоне конфликта.

За минувшие семь дней азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня 250 раз, совершив в общей сложности 2500 выстрелов, сообщило сегодня на своем сайте министерство обороны Нагорного Карабаха. Помимо стрелкового оружия, 4 июня Вооруженные силы Азербайджана четырежды стреляли из миномета и произвели 25 выстрелов из гранатомета, утверждает ведомство.

"Передовые подразделения Армии обороны для подавления провокации противника прибегли к соответствующим действиям", - отмечается в сообщении.

Минобороны Азербайджана к 12.20 мск 8 июня не прокомментировало на своем сайте это заявление. Однако ведомство ежедневно фиксирует нарушения перемирия на линии соприкосновения войск. Только с утра 7 по утро 8 июня Азербайджан зафиксировал 19 обстрелов.