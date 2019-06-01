Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 220 обстрелах за неделю

01 июня 2019, 13:39

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана с 26 мая по 1 июня сделали свыше 3500 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня Азербайджан заявил о 22 обстреле своих позиций со стороны Армении и с территорий, контролируемых властями Нагорного Карабаха. В свою очередь, Минобороны Нагорного Карабаха заявил, что сегодня утром под обстрелом с азербайджанской стороны погиб солдат срочной службы Сипан Мелконян.

За неделю азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня 220 раз, информировало сегодня на своем сайте Минобороны Нагорного Карабаха. Огонь велся из стрелкового оружия, отмечается в сообщении.

Ведомство пригрозило, что ответит на убийство солдата. "Провокация противника не останется без ответа, а последствия будут болезненными", - говорится в заявлении Минобороны (перевод "Кавказского узла").

На сайте Минобороны Азербайджана к 13:39 мск 1 июня не появилось комментариев по поводу этого заявления.

Отметим, что Нагорный Карабах в последнее время фиксирует рост напряженности в зоне конфликта. За период с 12 по 18 мая зафиксировано 80 обстрелов, а с 19 по 25 мая - 120. Минобороны Азербайджана сообщает о нарушениях перемирия ежедневно. За период с 26 мая по 1 июня, в который Нагорный Карабах зафиксировал 220 обстрелов, Азербайджан, по подсчетам "Кавказского узла", насчитал в общей сложности 159 обстрелов со стороны Армении и с территорий, контролируемых властями Нагорного Карабаха.