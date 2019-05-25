Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 120 обстрелах за неделю

25 мая 2019, 16:37

Азербайджанские солдаты с 19 по 25 мая сделали свыше тысячи выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел", за период с 12 по 18 мая Нагорный Карабах зафиксировал 80 случаев нарушения перемирия азербайджанской стороной.

За минувшие семь дней азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня 120 раз, сообщило сегодня на своем сайте министерство обороны Нагорного Карабаха. В основном огонь велся из огнестрельного оружия, но на южном участке соприкосновения войск был дважды применен и автоматический станковый гранатомет, говорится в сообщении.

В случае необходимости Армия обороны прибегает к превентивным мерам, заявило Минобороны. Открывали ли карабахские военные огонь по азербайджанским позициям с 19 по 25 мая, не уточняется.

Минобороны Азербайджана к 16.30 мск 25 мая не прокомментировало на своем сайте это заявление. Однако ведомство ежедневно фиксирует нарушения перемирия на линии соприкосновения войск. Согласно подсчетам "Кавказского узла", Минобороны Азербайджана с 19 по 25 мая заявило о 149 обстрелах своих позиций со стороны Армении и с территорий, контролируемых властями Нагорного Карабаха. Только с утра 24 по утро 25 мая Азербайджан зафиксировал 20 обстрелов.