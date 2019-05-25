Азербайджанские военные на учениях. Май 2019 года. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана, https://mod.gov.az

25 мая 2019, 12:40

Армения обвинила Азербайджан в 20 обстрелах

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией подверглись 20 обстрелам за сутки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" информировал, что 24 мая, Азербайджан зафиксировал 23 случая нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения войск.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз", - заявило сегодня на своем сайте министерство обороны Азербайджана. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, находящейся под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 12:40 мск 25 мая не отреагировали на это заявление на своих сайтах.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние не было остановлено, следует из материала "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Сообщения об обстрелах на линии соприкосновения войск поступают каждый день, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле". 

"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях в зоне карабахского конфликта на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан опроверг заявления о глумлении над телами убитых", "Тела семерых погибших солдат переданы Азербайджану", "Карабах стал препятствием для вхождения Азербайджана в ЕАЭС, считают армянские политологи".

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