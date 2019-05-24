Азербайджан заявил о 23 обстрелах в зоне конфликта

24 мая 2019, 09:13

На линии соприкосновения войск в зоне карабахского конфликта были обстреляны позиции азербайджанской армии, в том числе в трех приграничных селах, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 23 мая, Азербайджан насчитал 21 обстрел в зоне конфликта, днем ранее, 22 мая, – 22 обстрела. Минобороны Нагорного Карабаха 18 мая сообщило в еженедельной сводке о 80 обстрелах своих позиций.

Режим прекращения огня на линии соприкосновения войск был нарушен за сутки 23 раза, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Обстрелы, по данным министерства, велись со стороны Армении и с территорий "близ оккупированных сел". В частности, были обстреляны позиции азербайджанской армии в селах Бала Джафарли, Гаралар и Заманлы, говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

В апреле 2016 года произошло обострение карабахского конфликта, после которого стороны договорились о перемирии. Однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Нарушения режима прекращения огня фиксируются ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Отметим, что фиксируемое число нарушений перемирия в зоне конфликта резко снизилось после того, как 28 сентября 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились создать механизм предотвращения нарушений перемирия. Если в сентябре 2018 года Азербайджан ежедневно фиксировал от 73 до 113 обстрелов своих позиций, то с октября того же года Минобороны Азербайджана рапортует о двух-трех десятках обстрелов своих позиций за сутки.

"Кавказский узел" публикует новости о событиях в зоне карабахского конфликта на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".