Военнослужащие армии Азербайджана. Фото http://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=18830

23 мая 2019, 09:30

Азербайджан сообщил об обстрелах двух сел в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии в зоне конфликта за сутки были обстреляны 21 раз, под огонь попали два приграничных села, заявило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", стороны конфликта регулярно заявляют о нарушении режима прекращения огня. Так, 22 мая Минобороны Азербайджана заявило о 22 обстрелах за сутки. 18 мая Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 80 обстрелах за неделю.

После обострения военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о  перемирии, говорится в  материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Однако, несмотря на это, обстрелы  на линии соприкосновения войск ведутся ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Режим прекращения огня с 21 по 22 мая был нарушен 21 раз, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

"С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Кемерли Газахского района и селе Заманлы Гедабекского района", - подчеркнуло ведомство.

При этом, по данным Минобороны Азербайджана, обстрелы также велись и с позиций "близ оккупированных сел".

На сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 09.20 мск нет комментариев по поводу заявления Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" размещает новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Власти Нагорного Карабаха заявили о спокойной обстановке на линии соприкосновения", "Шествие в память о погибших в Нагорном Карабахе началось в Ереване", "Жители Армении потребовали прекратить поставки российского оружия в Азербайджан".

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