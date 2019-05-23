Азербайджан сообщил об обстрелах двух сел в зоне конфликта

23 мая 2019, 09:30

Позиции азербайджанской армии в зоне конфликта за сутки были обстреляны 21 раз, под огонь попали два приграничных села, заявило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", стороны конфликта регулярно заявляют о нарушении режима прекращения огня. Так, 22 мая Минобороны Азербайджана заявило о 22 обстрелах за сутки. 18 мая Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 80 обстрелах за неделю.

После обострения военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, говорится в материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Однако, несмотря на это, обстрелы на линии соприкосновения войск ведутся ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Режим прекращения огня с 21 по 22 мая был нарушен 21 раз, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

"С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Кемерли Газахского района и селе Заманлы Гедабекского района", - подчеркнуло ведомство.

При этом, по данным Минобороны Азербайджана, обстрелы также велись и с позиций "близ оккупированных сел".

На сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 09.20 мск нет комментариев по поводу заявления Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" размещает новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".