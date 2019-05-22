Азербайджанские военнослужащие. Фото: Министерство обороны Азербайджана https://mod.gov.az/

22 мая 2019, 09:51

Азербайджан сообщил о 22 обстрелах в зоне конфликта

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен 22 раза за сутки, под обстрелы попали два приграничных села, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая Минобороны Азербайджана насчитало 20 обстрелов в зоне конфликта.

Режим прекращения огня с 21 по 22 мая был нарушен 22 раза, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Позиции азербайджанских военных подверглись обстрелам в селе Кемерли в Газахском районе и в селе Агдам в Товузском районе, отмечает ведомство. Обстрелы велись, как со стороны Армении, так и с позиций "близ оккупированных сел", следует из сообщения.

На сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 08.50 мск сегодня, комментариев относительно этого заявления.

После обострения военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о  перемирии, говорится в  материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Однако объявленный режим прекращения огня фактически не остановил противостояния сторон, обстрелы  на линии соприкосновения войск ведутся ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" также писал, что 20 мая Минобороны Азербайджана сообщило о широкомасштабных оперативно-тактических учениях. Необъявленные учения нарушают обязательства перед ОБСЕ, отреагировал МИД Армении.

"Кавказский узел" размещает новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан призвал Армению соблюдать договоренность об обмене данными", "Азербайджан опроверг заявления о глумлении над телами убитых", "Тела семерых погибших солдат переданы Азербайджану".

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