Азербайджан сообщил о 22 обстрелах в зоне конфликта

22 мая 2019, 09:51

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен 22 раза за сутки, под обстрелы попали два приграничных села, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая Минобороны Азербайджана насчитало 20 обстрелов в зоне конфликта.

Режим прекращения огня с 21 по 22 мая был нарушен 22 раза, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Позиции азербайджанских военных подверглись обстрелам в селе Кемерли в Газахском районе и в селе Агдам в Товузском районе, отмечает ведомство. Обстрелы велись, как со стороны Армении, так и с позиций "близ оккупированных сел", следует из сообщения.