Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

21 мая 2019, 08:57

Позиции азербайджанских военных были обстреляны в зоне конфликта 20 раз за сутки, заявило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая Минобороны Азербайджана насчитало 21 обстрел в зоне конфликта.

С 20 по 21 мая режим прекращения огня в зоне конфликта был нарушен 20 раз, военные применили крупнокалиберные пулеметы, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Позиции азербайджанских военных подверглись обстрелам в селе Ферехли в Газахском районе, в селе Гаралар в Товузском районе и на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает военное ведомство. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с позиций, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.

На сайтах минобороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 8.40 мск сегодня нет комментариев относительно этого заявления.