Танки азербайджанской армии. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=24276

21 мая 2019, 08:57

Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанских военных были обстреляны в зоне конфликта 20 раз за сутки, заявило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая Минобороны Азербайджана насчитало 21 обстрел в зоне конфликта.

С 20 по 21 мая режим прекращения огня в зоне конфликта был нарушен 20 раз, военные применили крупнокалиберные пулеметы, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Позиции азербайджанских военных подверглись обстрелам в селе Ферехли в Газахском районе, в селе Гаралар в Товузском районе и на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает военное ведомство. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с позиций, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.

На сайтах минобороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 8.40 мск сегодня нет комментариев относительно этого заявления.

Режим прекращения огня был объявлен в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года, говорится в  материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Однако заявленное перемирие фактически не остановило противостояния сторон, обстрелы  на линии соприкосновения войск ведутся ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" публикует новости о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан призвал Армению соблюдать договоренность об обмене данными", "Азербайджан опроверг заявления о глумлении над телами убитых", "Тела семерых погибших солдат переданы Азербайджану"

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