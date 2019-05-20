Азербайджан сообщил об обстрелах двух сел в зоне конфликта

20 мая 2019, 21:28

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен 21 раз, под обстрел попали позиции азербайджанских военных в двух приграничных с Арменией селах, заявило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая Минобороны Азербайджана насчитало 22 обстрела в зоне конфликта.

Режим прекращения огня за сутки с 19 по 20 мая был нарушен 21 раз, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Позиции азербайджанских военных подверглись обстрелам в селе Агбулаг Товузского района и в селе Заманлы Гедабекского района, отмечает ведомство. Огонь велся как со стороны Армении, так и с территорий "близ оккупированных сел", говорится в сообщении.

На сайтах военных ведомств Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 21.15 мск сегодня нет комментариев относительно этого заявления.

Режим прекращения огня был объявлен в зоне карабахского конфликта после его обострения в апреле 2016 года, говорится в материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Однако заявленное перемирие фактически не остановило противостояния сторон, обстрелы на линии соприкосновения войск ведутся каждый день, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Напомним, что Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 80 обстрелах за неделю с 12 по 18 мая.

"Кавказский узел" собрал новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".