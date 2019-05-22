Армению обеспокоили масштабные военные учения в Азербайджане

22 мая 2019, 06:53

Около 10 тысяч солдат приняли участие в учениях, которые начались 20 мая в Азербайджане, сообщило Минобороны страны. Необъявленные учения нарушают обязательства перед ОБСЕ, отреагировал МИД Армении.

Широкомасштабные оперативно-тактические учения начались 20 мая и продлятся до 24 мая, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"К учениям привлечены до 10 тысяч военнослужащих, 150 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 35 самолетов и вертолетов", - говорится в сообщении, размещенном 20 мая на сайте ведомства.

Цель учений - отработка навыков отражения атаки противника в ночное время, с нанесением ему контрударов по различным направлениям и с последующим переходом в наступление.

Учения с боевой стрельбой проходят на различных полигонах в ночное время, в сложной рельефной и радиоэлектронной обстановке. В ходе маневров выполняются задачи по организации слаженности среди танковых, авиационных, артиллерийских воинских частей и других боевых элементов, применению десантных и специальных маневренных сил в глубине обороны противника, совершенствованию навыков органов управления, сообщило 21 мая Moscow-baku.ru.

Проведение Азербайджаном военных учений без предварительного уведомления является нарушением обязательства перед ОБСЕ, что не способствует миру и формированию атмосферы доверия в регионе, заявила 21 мая на брифинге пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

"Естественно, этот вопрос будет поднят постоянным представительством Армении в ОБСЕ", - цитирует Анну Нагдалян Aysor.am.

Власти Азербайджана с каждым годом усиливают риторику, угрожая решить карабахский конфликт военным путем. Принятое Азербайджаном в 2018 году вооружение "в основном предназначено для наступательных операций", говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Новое оружие: чем собрался воевать Азербайджан".

Ранее "Кавказский узел" писал, что отработка азербайджанской армией наступательных операций в условиях, приближенных к обстановке на карабахском фронте, является демонстрацией готовности к силовому разрешению карабахского конфликта, считают бакинские военные аналитики.

С апреля 2016 года в зоне карабахского конфликта действует перемирие, однако его стороны регулярно заявляют об обстрелах своих позиций, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта ведутся ежедневно, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

