Погиб солдат армии Нагорного Карабаха

01 июня 2019, 10:20

Срочник Сипан Мелконян погиб в результате обстрела с азербайджанской стороны, заявило министерство обороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Азербайджан заявил о 22 обстреле своих позиций со стороны Армении и с территорий, контролируемых властями Нагорного Карабаха.

Военнослужащий срочной службы одной из воинских частей, дислоцированных в юго-восточном направлении линии соприкосновений войск, получил смертельное огнестрельное ранение сегодня около 7.30 (6.30 мск). Погиб 19-летний Сипан Мелконян, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

"Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие", - отмечается в сообщении ведомства.

На сайте Минобороны Азербайджана к 10:20 мск 1 июня не появилось комментариев относительно данного заявления.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 30 мая в зоне нагорно-карабахского конфликта погиб азербайджанский солдат Агиль Омаров. Азербайджанская сторона заявила, что он был убит снайпером. Нагорный Карабах опроверг свою причастность к гибели солдата.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о прекращении огня, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Несмотря на соглашение, на линии соприкосновения войск ежедневно фиксируются обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" размещает новости о событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" "Кавказского узла" также опубликованы материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".