30 мая 2019, 19:29

Нагорный Карабах опроверг причастность к гибели азербайджанского солдата

Армия обороны не нарушала режим прекращения огня и не имеет отношения к гибели азербайджанского военнослужащего на линии соприкосновения войск, заявило Минобороны Нагорного Карабаха. ОБСЕ призвала стороны карабахского конфликта к сдержанности.

"Кавказский узел" сообщал, что сегодня в зоне нагорно-карабахского конфликта в направлении Агдамского района погиб азербайджанский солдат Агиль Омаров. Минобороны страны заявило, что его убил снайпер Вооруженных сил Армении.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ. После известия о гибели солдата МИД Азербайджана возложило на Армению ответственность за возможный срыв мирных переговоров.

Передовые подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха строго соблюдают режим перемирия и непричастны к гибели азербайджанского военного, заявил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Минобороны Нагорного Карабаха Сенор Асратян. "Призываем азербайджанскую сторону не обострять ситуацию искусственно, распространяя провокационную дезинформацию", - подчеркнул он.

Минобороны Азербайджана умолчало, что погибший - не рядовой солдат, а майор 1983 года рождения, но об этом написали местные СМИ, указал корреспонденту "Кавказского узла" эксперт по Азербайджану аналитико-исследовательского центра "Орбели" Тарон Ованнисян. "Азербайджанская сторона не поясняет, как майор оказался на передовой под прицелом", - отметил эксперт.

Председатель муниципалитета Тасмали Нияз Гасанов сообщил, что погибший сегодня житель села Лелепаша Агиль Омаров был майором, информировало сегодня многоязычное интернет-издание "Азербайджанский взгляд".

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ 27 мая встретились в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, 28 мая провели встречу с властями Нагорного Карабаха, а сегодня - с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем азербайджанской общины Нагорного Карабаха, говорится в сообщении на сайте ОБСЕ. Представители организации выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавних жертв и призвали стороны проявлять максимальную сдержанность, говорится в заявлении.

"Кавказский узел" публикует новости о событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" "Кавказского узла" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Педро Аграмунт призвал стороны карабахского конфликта к выполнению резолюций Совбеза ООН", "Подписание "базовых принципов" дестабилизирует ситуацию в Нагорном Карабахе, опасаются карабахские политики", "Эксперты призвали МГ ОБСЕ усилить мониторинг в зоне карабахского конфликта".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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