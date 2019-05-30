Азербайджан сообщил о гибели солдата в зоне конфликта

30 мая 2019, 18:07

Военнослужащий Агиль Омаров убит снайперским выстрелом на линии соприкосновения войск, сообщило азербайджанское Минобороны и возложило ответственность за инцидент на Армению.

Ведомство обвинило вооруженные силы Армении в грубом нарушении режима прекращения огня и провокации.

"В то время, когда сопредседатели Минской группы ОБСЕ наносят визит в нашу республику, утром 30 мая в направлении Агдамского района снайперским выстрелом, произведенным противником, погиб военнослужащий азербайджанской армии Омаров Агиль Акиф оглы", - сообщило на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Минобороны Азербайджана ежедневно сообщает об обстрелах со стороны Армении и с территорий, контролируемых властями Нагорного Карабаха. Так, "Кавказский узел" писал, что сегодня Азербайджан насчитал 23 нарушения режима прекращения огня.

Инцидент на линии соприкосновения войск угрожает срывом переговоров по урегулированию карабахского конфликта, и ответственность за это лежит на Армении, передал корреспондент "Кавказского узла" заявление МИД Азербайджана.

На сайтах военных ведомств Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 18.06 мск 30 мая нет комментариев относительно этих заявлений азербайджанской стороны.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Стефана Висконти (Франция), Игоря Попова (Россия), Эндрю Шофера (Армения) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика. На встрече состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, сообщило государственное информационное агентство "Азертадж".

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, следует из материала "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако оно не остановило вооруженного противостояния, обстрелы на линии соприкосновения войск ведутся ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле".