Азербайджан заявил об обстрелах двух сел

30 мая 2019, 09:05

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам 23 раза, в том числе в трех граничащих с Арменией районах, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" ранее писал, что 29 мая Азербайджан насчитал 26 обстрелов со стороны Армении за сутки.

С 29 по 30 мая азербайджанское оборонное ведомство зафиксировало 23 нарушения режима прекращения огня. Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах Газахского района, в селе Мунджуглу Товузского района и в селе Заманлы Гедабекского района, сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.00 мск не прокомментировали это заявление на своих официальных сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, следует из материала "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако оно не остановило вооруженного противостояния, обстрелы на линии соприкосновения войск ведутся ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле".