30 мая 2019, 09:05

Азербайджан заявил об обстрелах двух сел

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам 23 раза, в том числе в трех граничащих с Арменией районах, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" ранее писал, что 29 мая Азербайджан насчитал 26 обстрелов со стороны Армении за сутки.

С 29 по 30 мая азербайджанское оборонное ведомство зафиксировало 23 нарушения режима прекращения огня. Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах Газахского района, в селе Мунджуглу Товузского района и в селе Заманлы Гедабекского района, сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.00 мск не прокомментировали это заявление на своих официальных сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, следует из материала "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако оно не остановило вооруженного противостояния, обстрелы на линии соприкосновения войск ведутся ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле". 

Новости о событиях, которые происходят в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан опроверг заявления о глумлении над телами убитых", "Тела семерых погибших солдат переданы Азербайджану", "Карабах стал препятствием для вхождения Азербайджана в ЕАЭС, считают армянские политологи".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

30 мая 2019, 08:10

30 мая 2019, 06:59

30 мая 2019, 06:31

30 мая 2019, 06:10

30 мая 2019, 05:54

Темы дня

События дня

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Новости

Все новости

Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Аналитика

Все статьи

Справочник

Все справки