Азербайджан насчитал 26 обстрелов со стороны Армении 

29 мая 2019, 09:08

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам, в том числе в селе граничащего с Арменией района, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" ранее писал, что 28 мая Азербайджан сообщил об обстрелах шести сел в зоне конфликта. Всего оборонное ведомство страны зафиксировало 24 обстрела.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах Гедабекского района.