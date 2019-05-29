29 мая 2019, 09:08
Азербайджан насчитал 26 обстрелов со стороны Армении
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам, в том числе в селе граничащего с Арменией района, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.
"Кавказский узел" ранее писал, что 28 мая Азербайджан сообщил об обстрелах шести сел в зоне конфликта. Всего оборонное ведомство страны зафиксировало 24 обстрела.
"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.
По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах Гедабекского района.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.05 мск не прокомментировали это заявление на своих официальных сайтах.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, следует из материала "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако оно не остановило вооруженного противостояния, обстрелы на линии соприкосновения войск ведутся ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле".
Новости о событиях, которые происходят в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".