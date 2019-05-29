29 мая 2019, 09:08

Азербайджан насчитал 26 обстрелов со стороны Армении 

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам, в том числе в селе граничащего с Арменией района, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" ранее писал, что 28 мая Азербайджан сообщил об обстрелах шести сел в зоне конфликта. Всего оборонное ведомство страны зафиксировало 24 обстрела.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах Гедабекского района.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.05 мск не прокомментировали это заявление на своих официальных сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, следует из материала "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако оно не остановило вооруженного противостояния, обстрелы на линии соприкосновения войск ведутся ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле". 

Новости о событиях, которые происходят в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан опроверг заявления о глумлении над телами убитых", "Тела семерых погибших солдат переданы Азербайджану", "Карабах стал препятствием для вхождения Азербайджана в ЕАЭС, считают армянские политологи".

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