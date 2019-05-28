28 мая 2019, 09:41

Азербайджан сообщил об обстрелах шести сел в зоне конфликта

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен 24 раза, под огонь попали села в граничащих с Арменией районах, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 27 мая Азербайджан сообщил о 23 обстрелах своих позиций.

С 27 по 28 мая режим прекращения огня был нарушен 24 раза, при обстрелах применялись крупнокалиберные пулеметы, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. По огонь попали азербайджанские позиции в селах Кемерли и Гушчу Айрым в Газахском районе, Агдам, Коханеби и Агбулаг в Товузском районе, а также в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает военное ведомство. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с позиций, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.10 мск не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих официальных сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, следует из материала "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако оно не остановило вооруженного противостояния, обстрелы на линии соприкосновения войск ведутся ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле". 

Новости о событиях, которые происходят в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан опроверг заявления о глумлении над телами убитых", "Тела семерых погибших солдат переданы Азербайджану", "Карабах стал препятствием для вхождения Азербайджана в ЕАЭС, считают армянские политологи".

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