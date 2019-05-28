Азербайджан сообщил об обстрелах шести сел в зоне конфликта

28 мая 2019, 09:41

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен 24 раза, под огонь попали села в граничащих с Арменией районах, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 27 мая Азербайджан сообщил о 23 обстрелах своих позиций.

С 27 по 28 мая режим прекращения огня был нарушен 24 раза, при обстрелах применялись крупнокалиберные пулеметы, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. По огонь попали азербайджанские позиции в селах Кемерли и Гушчу Айрым в Газахском районе, Агдам, Коханеби и Агбулаг в Товузском районе, а также в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает военное ведомство. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с позиций, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.