28 мая 2019, 09:41
Азербайджан сообщил об обстрелах шести сел в зоне конфликта
Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен 24 раза, под огонь попали села в граничащих с Арменией районах, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 27 мая Азербайджан сообщил о 23 обстрелах своих позиций.
С 27 по 28 мая режим прекращения огня был нарушен 24 раза, при обстрелах применялись крупнокалиберные пулеметы, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. По огонь попали азербайджанские позиции в селах Кемерли и Гушчу Айрым в Газахском районе, Агдам, Коханеби и Агбулаг в Товузском районе, а также в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает военное ведомство. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с позиций, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.10 мск не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих официальных сайтах.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, следует из материала "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако оно не остановило вооруженного противостояния, обстрелы на линии соприкосновения войск ведутся ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле".
Новости о событиях, которые происходят в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".