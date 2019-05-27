Азербайджан сообщил об обстреле села в зоне конфликта

27 мая 2019, 09:26

Режим прекращения огня в зоне конфликта был нарушен 23 раза за сутки, под обстрел попало приграничное село, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая Азербайджан сообщил о 19 обстрелах своих позиций.

С 26 по 27 мая режим перемирия был нарушен 23 раза, под огонь попали позиции военных в селе Гаралар в Товузском районе, а также на безымянных высотах в Газахском и Гедабекском районах, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с позиций, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.00 мск не прокомментировали это заявление на своих официальных сайтах.

Стороны объявили о перемирии в апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, следует из материала "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако вооруженное противостояние не было остановлено, сообщения об обстрелах на линии соприкосновения войск поступают ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле".