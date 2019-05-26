26 мая 2019, 09:33
Азербайджан насчитал 19 обстрелов за сутки
Позиции азербайджанской армии были обстреляны на территории Гедабекского района, сообщило сегодня оборонное ведомство страны.
"Кавказский узел" ранее писал, что 25 мая Азербайджан насчитал 20 обстрелов со стороны Армении за сутки. В тот же день Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 120 обстрелах за неделю.
"Подразделения Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 19 раз", - сообщается сегодня на сайте Министерства обороны Азербайджана.
По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высота Гедабекского района.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.30 мск не прокомментировали это заявление на своих официальных сайтах.
В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние не было остановлено, следует из материала "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Сообщения об обстрелах на линии соприкосновения войск поступают каждый день, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле".
"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях в зоне карабахского конфликта на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".