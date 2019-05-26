Азербайджан насчитал 19 обстрелов за сутки

26 мая 2019, 09:33

Позиции азербайджанской армии были обстреляны на территории Гедабекского района, сообщило сегодня оборонное ведомство страны.

"Кавказский узел" ранее писал, что 25 мая Азербайджан насчитал 20 обстрелов со стороны Армении за сутки. В тот же день Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 120 обстрелах за неделю.

"Подразделения Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 19 раз", - сообщается сегодня на сайте Министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высота Гедабекского района.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.30 мск не прокомментировали это заявление на своих официальных сайтах.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние не было остановлено, следует из материала "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Сообщения об обстрелах на линии соприкосновения войск поступают каждый день, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях в зоне карабахского конфликта на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".