Азербайджан заявил о 21 обстреле с армянской стороны

01 июня 2019, 08:31

Режим прекращения огня на линии соприкосновения войск за минувшие сутки был нарушен 21 раз, сообщило министерство обороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 мая Азербайджан зафиксировал 22 обстрела своих позиций за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, находящихся под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 08.30 мск 1 июня не отреагировали на своих официальных сайтах на это заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года было объявлено перемирие, однако оно не остановило противостояния сторон, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".