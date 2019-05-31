Боевые позиции в зоне карабахского конфликта. Нагорный Карабах. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

31 мая 2019, 10:01

Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах

Подразделения вооруженных сил Армении 22 раза нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" ранее писал, что 30 мая Азербайджан насчитал 23 обстрела со стороны Армении за сутки. Выстрелы были зафиксированы, в том числе в двух селах. В тот же день оборонное ведомство страны заявило о гибели военного, возложив ответственность за инцидент на Армению. Нагорный Карабах опроверг причастность к гибели азербайджанского солдата.

С 30 по 31 мая Азербайджан зафиксировал 22 обстрела со стороны Армении. "Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Гедабекского района", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.50 мск не прокомментировали это заявление на своих официальных сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, следует из материала "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако оно не остановило вооруженного противостояния, обстрелы на линии соприкосновения войск ведутся ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле". 

Новости о событиях, которые происходят в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Власти Нагорного Карабаха заявили о спокойной обстановке на линии соприкосновения", "Шествие в память о погибших в Нагорном Карабахе началось в Ереване", "Жители Армении потребовали прекратить поставки российского оружия в Азербайджан".

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