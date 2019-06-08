Солдат азербайджанской армии. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана. https://mod.gov.az

08 июня 2019, 09:05

Азербайджан насчитал 19 обстрелов с армянской стороны

Позиции азербайджанской армии 19 раз за минувшие сутки подверглись обстрелу в зоне нагорно-карабахского конфликта и на границе с Арменией, сообщило министерство обороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", 7 июня Азербайджан зафиксировал 30 случаев нарушения перемирия за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, которая контролируется властями Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

На сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 9:05 мск 8 июня не появилось комментариев относительно этого заявления.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, следует из материала "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако оно не остановило вооруженного противостояния, обстрелы на линии соприкосновения войск ведутся ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле". 

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Власти Нагорного Карабаха заявили о спокойной обстановке на линии соприкосновения", "Шествие в память о погибших в Нагорном Карабахе началось в Ереване", "Жители Армении потребовали прекратить поставки российского оружия в Азербайджан".

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