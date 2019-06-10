МИД Азербайджана заявил о подрыве переговоров по Карабаху после гибели военного

10 июня 2019, 15:25

Убийство военнослужащего армии Азербайджана в зоне карабахского конфликта подрывает процесс по урегулированию ситуации в регионе, заявили в МИД Азербайджана сегодня.

Как ранее писал "Кавказский узел", военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате выстрела со стороны противника на линии соприкосновения войск. Минобороны Азербайджана после инцидента обвинило Армению в провокации.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, следует из материала "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако оно не остановило вооруженного противостояния, обстрелы на линии соприкосновения войск ведутся ежедневно.

МИД Азербайджана считает, что убийство военнослужащего азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта подрывает переговорный процесс, направленный на урегулирование ситуации в регионе. Об этом сообщается в релизе, опубликованном на сайте ведомства.

"Кровавый акт, целенаправленно совершенный сторонниками войны (...) в преддверие очередной встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении, и подчеркивается, что ответственность за инцидент лежит на Армении.

В свою очередь пресс-секретарь Министерства обороны Армении Артур Ованнисян в своем Facebook 9 июня написал, что глава ведомства Давид Тоноян наградил военнослужащих, осуществивших "карательную операцию" в зоне карабахского конфликта после гибели на линии соприкосновения армянского военнослужащего 1 июня.

"Тоноян представил к высоким наградам военнослужащих, осуществивших карательную операцию за гибель военнослужащего Сипана Мелконяна, погибшего в результате выстрела противника. Военнослужащие выполнили задание на высоком уровне" - говорится в посте Ованнисяна.

30 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Стефана Висконти (Франция), Игоря Попова (Россия), Эндрю Шофера (Армения) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика. На встрече состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, сообщило государственное информационное агентство "Азертадж".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".