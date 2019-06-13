Офицеры армии Азербайджана. https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/

13 июня 2019, 10:16

Азербайджан насчитал 15 обстрелов на границе с Арменией

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам на безымянных высотах Гедабекского района, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня Азербайджан сообщил об обстрелах из минометов в приграничном районе. Всего оборонное ведомство с 11 по 12 июня насчитало 18 нарушений режима прекращения огня.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 15 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

Обстрелам подверглись, по данным ведомства, позиции азербайджанской армии на безымянных высотах Гедабекского района.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 10.00 мск не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

После обострения конфликта, которое произошло в апреле 2016 года, стороны договорились о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Нарушения режима прекращения огня фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" размещает новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах насчитал за год 10 тысяч обстрелов со стороны Азербайджана", "Власти Нагорного Карабаха заявили о спокойной обстановке на линии соприкосновения", "Жители Армении потребовали прекратить поставки российского оружия в Азербайджан".

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