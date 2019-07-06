Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 100 обстрелах за неделю

06 июля 2019, 14:45

Азербайджанские солдаты с 30 июня по 6 июля нарушали режим прекращения огня на линии соприкосновения войск, заявило министерство обороны Нагорного Карабаха. Азербайджан зафиксировал за неделю лишь редкие одиночные выстрелы.

"Кавказский узел" информировал, что с 23 по 29 июня Нагорный Карабах насчитал 90 обстрелов своих позиций. Минобороны Азербайджана, со своей стороны, за тот же период зафиксировало в зоне конфликта и на границе с Арменией лишь редкие одиночные выстрелы.

Азербайджанская сторона констатировала почти полное прекращение обстрелов после встречи представителей министерств иностранных дел Армении и Азербайджана, состоявшейся 20 июня.

Минобороны Нагорного Карабаха сообщило сегодня о 100 случаях обстрелов своих позиций из стрелкового оружия за очередную неделю. "Было произведено порядка 750 выстрелов из оружия различного калибра в направлении армянских позиций", - передал корреспондент "Кавказского узла" сегодняшнее сообщение пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха.

Со своей стороны, Армия обороны Нагорного Карабаха "воздержалась от ответных мер, придерживаясь договора о режиме прекращения огня", утверждает ведомство.

Минобороны Азербайджана продолжает сообщать об относительно спокойной обстановке на линии соприкосновения войск. "На некоторых участках фронта режим прекращения огня нарушался редкими одиночными выстрелами", - ежедневно с 22 июня заявляет ведомство на своем сайте. Реакции на сегодняшнее заявление Минобороны Нагорного Карабаха на сайте военного ведомства Азербайджана, по состоянию на 14.45 мск 6 июля, нет.

Перемирие в зоне нагорно-карабахского конфликта было объявлено в апреле 2016 года, после нескольких дней активных боевых действий с применением танков и артиллерии. Однако фактически вооруженное противостояние остановлено не было, отмечается в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Более двух лет стороны конфликта выдвигали обвинения в нарушении режима прекращения огня, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле".

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