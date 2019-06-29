Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 90 обстрелах за неделю

29 июня 2019, 13:41

Азербайджанские солдаты с 23 по 29 июня произвели 600 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило военное ведомство Нагорного Карабаха. Азербайджан отметил, что в течение недели режим прекращения огня нарушался лишь редкими одиночными выстрелами.

Как сообщал "Кавказский узел", с 16 по 22 июня Нагорный Карабах насчитал свыше 190 обстрелов своих позиций, в том числе из минометов и гранатометов.

"В период с 23 по 29 июня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана противник нарушил режим прекращения огня более 90 раз, произведя из разнокалиберного стрелкового оружия около 600 выстрелов по армянским боевым постам", - говорится в сообщении на сайте Минобороны Нагорного Карабаха.

Ведомство подчеркнуло, что Армия обороны, в свою очередь, строго соблюдает перемирие.

После встречи представителей министерств иностранных дел Армении и Азербайджана, состоявшейся 20 июня, азербайджанская сторона сообщила о почти полном прекращении обстрелов. 28 июня при посредничестве Красного Креста вернулись на родину Завен Карапетян, который считается в Азербайджане диверсантом, и задержанный армянскими военными на границе Эльвин Ибрагимов.

С утра 22 июня по сегодняшнее утро Минобороны Азербайджана зафиксировало относительную спокойную обстановку в зоне конфликта. "На некоторых участках фронта режим прекращения огня нарушался редкими одиночными выстрелами", - сообщило ведомство сегодня на своем сайте, информируя об обстановке на линии соприкосновения войск за последние сутки. Комментариев относительно сегодняшнего заявления Минобороны Нагорного Карабаха азербайджанская сторона по состоянию на 13.40 мск 29 июня не сделала.

Перемирие в зоне нагорно-карабахского конфликта было объявлено в апреле 2016 года, после нескольких дней активных боевых действий с применением танков и артиллерии. Однако фактически вооруженное противостояние остановлено не было, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Более двух лет стороны конфликта ежедневно обвиняли друг друга в обстрелах, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", подготовленной "Кавказским узлом".

"Кавказский узел" публикует новости о происходящих событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".