На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS/Staff

28 июня 2019, 14:48

Азербайджан и Армения обменялись пленными

При посредничестве Красного Креста вернулись на родину Завен Карапетян, который считается в Азербайджане диверсантом, и задержанный армянскими военными на границе Эльвин Ибрагимов.

"Кавказский узел" сообщал, что в апреле министры иностранных дел Армении и Азербайджана предварительно договорились на взаимной основе принять меры по допуску родственников к находящимся в заключении. Нагорный Карабах выступил в поддержку этой договоренности, но заявил, что одновременные взаимные визиты родственников к осужденным станут для пребывающих в чужой стране гарантией личной безопасности.

Сегодня Армения передала азербайджанской стороне Эльвина Ибрагимова, он был срочно госпитализирован, передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение госкомиссии Азербайджана по делам пленных, заложников и пропавших без вести.

В Азербайджане Ибрагимов считался взятым в заложники. Минобороны Армении утверждает, что азербайджанский гражданин был задержан 16 марта как нарушитель границы. По данным погранслужбы Азербайджана, Эльвин Ибрагимов инвалид и психически болен. Ибрагимов был ранен армянскими военными и за время содержания в Армении несколько раз был прооперирован.

В свою очередь, азербайджанская сторона освободила задержанного 20 июня 2017 года на территории Газахского района гражданина Армении Завена Карапетяна.

По данным Минобороны Азербайджана, Завен Карапетян в составе группы армянских военнослужащих планировал напасть на позиции азербайджанской армии. Однако в Ереване отрицают даже то, что Карапетян является военнослужащим.

"Гуманитарный процесс был осуществлен госкомиссией по делам пленных, беженцев и взятых в заложники, Государственной пограничной службой Азербайджана при посредничестве Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении госкомиссии Азербайджана.

В настоящее время в Нагорном Карабахе продолжают содержаться осужденные гражданские лица Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров, а в Азербайджане остаются осужденные военные Арсен Багдасарян и Карен Казарян, отметили в азербайджанской госкомиссии.

Карен Казарян пропал в ночь с 14 на 15 июля 2018 года. Минобороны Азербайджана заявило, что он задержан как разведчик, планировавший диверсию. В конце февраля Казарян был приговорен к 20 годам колонии по обвинению в ряде преступлений, среди которых терроризм. Армянский военнослужащий Арсен Багдасарян был взят в плен в декабре 2014 года и приговорен к 15 годам заключения по обвинению в покушении на убийство, попытке совершения диверсии и участии в преступной организации.

В бакинском представительстве Красного Креста корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию об обмене пленными.

Обстановка в зоне конфликта остается спокойной

После встречи представителей министерств иностранных дел Армении и Азербайджана 20 июня обстрелы на линии соприкосновения почти прекратились. Стороны договорились о взаимных уступках, но, если процесс мирных переговоров застопорится, конфликт может обостриться вновь, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

"За сутки на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск наблюдалась относительно спокойная обстановка. На некоторых участках фронта режим прекращения огня нарушался редкими одиночными выстрелами", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня утром на сайте Минобороны Азербайджана. Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 14.25 мск 28 июня не сообщили о нарушениях перемирия с 23 июня.

Перемирие в зоне нагорно-карабахского конфликта было объявлено в апреле 2016 года, после нескольких дней активных боевых действий с применением танков и артиллерии. Однако фактически вооруженное противостояние остановлено не было, следует из материала "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Более двух лет стороны конфликта ежедневно обвиняли друг друга в обстрелах, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", подготовленной "Кавказским узлом".

"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война" .

Примечание:

"Эксперты заявили об активной роли России в предстоящих переговорах по карабахскому вопросу", "49 раненных в Карабахе находятся в ереванском госпитале", "Минобороны Азербайджана обвинило Армению в попытке сорвать поиск тел".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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