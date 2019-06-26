Приграничное село в Нагорном Карабахе. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

26 июня 2019, 05:03

Политологи в Баку и Ереване связали с переговорами затишье в зоне карабахского конфликта

Обстрелы на линии соприкосновения почти прекратились после встречи представителей министерств иностранных дел Армении и Азербайджана. Стороны договорились о взаимных уступках, но, если процесс мирных переговоров застопорится, конфликт может обостриться вновь, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 23 и 24 июня Минобороны Азербайджана заявляло о затишье в зоне конфликта. "За минувшие сутки режим перемирия был нарушен одиночными выстрелами", - сообщило 25 июня Минобороны Азербайджана.

Установившееся в последние дни "затишье" на линии соприкосновения войск в Нагорном Карабахе и на границе Армении и Азербайджана может быть связано с перезагрузкой мирного процесса после вашингтонской встречи глав министерств иностранных дел двух стран, предположил член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы.

В Вашингтоне 20 июня состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана под эгидой Минской группы ОБСЕ. Посредники призвали стороны подтвердить обязательства по соблюдению перемирия и "воздержаться от любых провокационных действий, в том числе снайперских обстрелов и инженерных работ по всей протяженности линии соприкосновения и государственных границ". Ситуация на линии соприкосновения свидетельствует, что устные договоренности, достигнутые во время встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Душанбе в сентябре 2018 года, сорваны, заявили опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

"В принципе, азербайджанская сторона после Душанбинской встречи лидеров двух стран в сентябре прошлого года соблюдала устные договоренности о деэскалации", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". "Вспышка напряженности произошла только в мае-июне. Вероятно, в Вашингтоне была запущена перезагрузка мирного процесса", - сказал Джуварлы, напомнив о нескольких случаях гибели военнослужащих в зоне конфликта.

Военнослужащий Агиль Омаров был убит снайперским выстрелом на линии соприкосновения войск 30 мая, сообщило азербайджанское Минобороны, возложив ответственность за инцидент на Армению. 1 июня Министерство обороны Нагорного Карабаха заявило о гибели солдата Сипана Мелконяна, обвинив азербайджанских военных. 9 июня Минобороны Азербайджана сообщило, что выстрелом со стороны противника на линии соприкосновения войск армии убит солдат Халилов Эльшан Вугар. Убийство военнослужащего армии Азербайджана в зоне карабахского конфликта подрывает процесс по урегулированию ситуации в регионе, заявили в МИД Азербайджана.

Затишье может сохраниться в течение нескольких недель и даже месяцев, полагает Джуварлы.

"Однако если процесс обсуждения политического урегулирования вновь застопорится, то весьма вероятны новая эскалация и даже возобновление локальных военных действий, которые в конечном итоге могут привести и к полномасштабной войне", - сказал он.

Военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде допускает, что затишье может не иметь прямой связи с вашингтонской встречей.

"Не исключено, что в Вашингтоне был запущен какой-то новый процесс. Однако, возможно, затишье на фронте (возникло) [...] после вспышки обострения. В мае-июне перестрелки интенсифицировались и привели даже к жертвам. Кроме того, стороны в этот период провели целый ряд масштабных учений. После всего это наступление относительного спокойствия вполне логично. Однако ситуация может в любой момент взорваться, если не будет благоприятного политико-дипломатического фона, а для этого нужен прогресс в переговорном процессе", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Около 10 тысяч солдат приняли участие в учениях в Азербайджане с 20 по 24 мая, сообщило Минобороны страны. Необъявленные учения нарушают обязательства перед ОБСЕ, отреагировало Министерство иностранных дел Армении. 13 июня Минобороны Азербайджана заявило, что во время плановых учений на приграничной с Нагорным Карабахом территории был открыт огонь из ракетно-зенитного комплекса. В свою очередь, военное ведомство непризнанной республики сообщило о нарушении зоны полетов авиацией Азербайджана.

Сообщения о затишье стали звучать после вашингтонской встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, отметила политический обозреватель, редактор русской версии Lragir.am Наира Айрумян.

По ее мнению, сопредседатели Минской группы ОБСЕ не случайно призвали стороны отказаться от задействования снайперов и инженерных работ на границе.

"Можно полагать, что Азербайджан согласился не использовать снайперов (в зоне конфликта), в обмен на то, что Армения откажется от инженерных работ. Судя по заявлениям Азербайджана о затишье, соглашение выполняется", - отметила Айрумян.

Если нет договоренностей по принципам урегулирования, это не значит, что нет согласования по отдельным небольшим вопросам - возможно, что армянская сторона отказалась от идеи международных механизмов сдерживания в обмен на обещание Азербайджана не стрелять, считает политобзреватель.

Затишье в зоне карабахского конфликта, по мнению бывшего руководителя армянской службы "Радио Свобода", политолога Агаси Енокяна, связано с переговорным процессом. Встреча министров иностранных дел в Вашингтоне может привести к прогрессу в переговорах по урегулированию карабахского конфликта, сказал он корреспонденту "Кавказского узла". 

После встречи в Вашингтоне глава Министерства иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров заявил, что на ней понимались вопросы о выводе армянских войск из Нагорного Карабаха и вводе миротворческих сил, сообщило 24 июня информационное агентство "Туран".

"Впервые заявляется, что обсуждали подобный конкретный вопрос", - сказал Енокян. При этом он отметил, что "очень сложно предугадать, какие могут быть сценарии развития ситуации".

Енокян не исключил новой эскалации военных действий в будущем и напомнил об обострении конфликта в апреле 2016 года.

В апреле 2016 года произошло обострение конфликта, после которого стороны договорились о перемирии. Однако это не прекратило противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Нарушения режима прекращения огня фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" публикует новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также представлены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Политологи констатировали безрезультатность встречи глав МИД Армении и Азербайджана", "Армянские эксперты поддержали заявление Лаврова по Нагорному Карабаху", "Политологи в Ереване раскритиковали итоги встречи глав МИД Армении и Азербайджана".

Автор: Фаик Меджид, Армине Мартиросян; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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